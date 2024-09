Rugby kobiet: W sobotę turniej w Mińsku Mazowieckim

Będzie to de facto pierwszy turniej w tym sezonie, ponieważ turniej w Częstochowie został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Drużyny będą rywalizować w ramach Ekstraligi i I ligi, zbierając punkty do klasyfikacji generalnej, która wyłoni mistrzynie Polski kobiet w rugby 7 sezonu 2024/2025. Terminarz turnieju: g. 9:00 RC Częstochowa - Black Roses Poznań g. 9:20 Mazovia II - KS AZS AWF Warszawa g. 9:50 Black Roses Poznań - Rugby Biesal g. 10:10 KS AZS AWF Warszawa - Atomówki Łódź g. 10:40 Rugby Biesal - RC Częstochow g. 11:00 Atomówki Łódź - Mazovia II g. 11:20 Diablice Ruda Śląska - Biało-Zielone Gdańsk g. 11:40 Arka Gdynia - Legia Warszawa g. 12:00 Półfinał I liga g. 12:20 Półfinał I liga g. 12:40 Biało-Zielone Gdańsk - Budowlani Łódź g. 13:00 Legia Warszawa - Mazovia Mińsk Maz. g. 13:20 Mecz o 5. miejsce I liga g. 13:40 Budowlani Łódź - Diablice Ruda Śląska g. 14:00 Mazovia Mińsk Maz. - Arka Gdynia g. 14:20 Mecz o 3. miejsce I liga g. 14:40 Finał I liga g. 15:00 Półfinał Ekstraliga g. 15:20 Półfinał Ekstraliga g. 15:50 Mecz o 5. miejsce Ekstraliga g. 16:10 Mecz o 3. miejsce Ekstraliga g. 16:30 Finał Ekstraliga Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

