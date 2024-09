Zieliński o Ziółkowskim: Przebojem wdarł się do pierwszego zespołu

Ziółkowski z nową umową - Przedłużenie kontraktu to zasługa zarówno jego talentu, jak również stworzonego przez nas środowiska. Janek przebojem wdarł się do pierwszego zespołu. Mimo młodego wieku nawiązał rywalizację z zawodnikami starszymi i bardziej doświadczonymi od niego. Jako obrońca ma wiele potrzebnych cech, trudnych do połączenia. Często wysocy zawodnicy mają problemy z koordynacją, w jego przypadku takich problemów nie ma. Janek jest silny mentalnie, pewny siebie, ale obdarzony również odpowiednią dozą skromności pozwalającej mu na obiektywną samoocenę. Dobrze również antycypuje zagrania rywali. W tak młodym wieku, ta cecha jest na wysokim poziomie. To sugeruje, że w niedalekiej przyszłości będzie to defensor, który odnajdzie się na boisku w odpowiedniej chwili i w odpowiednim miejscu - dodaje Jacek Zieliński.

- Janek to kolejny młody zawodnik, który nam zaufał, przedłużył kontrakt i wierzy w naszą ścieżkę rozwoju. Wraz ze sztabem chcemy stworzyć mu warunki na miarę jego talentu i potencjału. Trend wprowadzania zawodników z Akademii do pierwszego zespołu będzie coraz bardziej widoczny - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński .

Zdzisiekb232 - 1 godzinę temu, *.ittmedia.pl Grał jak mu się kontrakt kończyl bo musieli go czymś zachęcić do podpisania nowego . Teraz może jeszcze chwila na promowanie i Go sprzedadzą,albo będzie grzał ławę.W Legi nie ma miejsca dla młodzieży w pierwszym zespole,Jacek woli kupować szorty. odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ilu młodych utalentowanych oddaliście za darmo bo nie dostawali szans. Jak s postawić na młodego to konkretnie a nie dozować. Oby chłopak nie przepadł. Wielu daliście marchewkę w meczu w Walii dając im po kilka minut posmakowania pucharów i młodzi podpisali przedłużenie. I co rezerwy Legii I to wszystko. Nie wierzę żeby nie można było znaleźć młodego rozgrywającego I go wyszkolić np. Adkonis. Już powinien grać w 1 po kilkanaście minut. Generalnie 2 młodych powinno grywać w 1. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl A to inteligentne wprowadzanie młodych niech na Kacperku stosują, a Ziółkowskiemu dadzą grać, bo on akurat na to zasługuje. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak się wdarł przebojem i tak wygrał rywalizację, że po pierwszym lekkim błędzie stracił miejsce w podstawowej jedenastce, podczas gdy pozostali koledzy mają niewyczerpywalny limit błędów na grę w pierwszym składzie. Taka jest ta wspaniała ścieżka rozwoju dla naszej wschodzącej gwiazdy. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Mateusz z Gór: Niestety musze sie z Toba zgodzic. Chlopak gral na bardzo dobrym poziomie, ale Faja poczul obowiazek go udö pic. Mam niestety straszne obawy ze bedzie to kolejny mlody pilkarz ktory "przepadnie". Zmarnuje sie. Odejdzie do jakies slunska czy stali i tam zlapie wiatr. A u nas po prostu przepadnie.

Generalnie mlodzi sa u nas marnowani. Kilku juz sie w tym sezonie pokazalo z dobrej strony. A czy graja? Nie, bo grac musza paralityki sprowadzane przez Zielinskiego "z zachodu".

Szkoda mlodych. Na prawde, szkoda ich. odpowiedz

Kkk - 2 godziny temu, *.plus.pl Zieliński odejdź i przestań mi Legię prześladować! Razem z Mioduskim niszczycie ten klub. odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zieliński ale ja nie wierzę w tą ścieżke rozwoju dla młodych na początku rundy jeszcze od czasu do czasu zagrał jakiś młody a od pewnego czasu oprócz Ziółkowskiego żaden młody nie jest nawet na ławie a grają ci co nie są lepsi od młodych tylko Feio musi ich promować a to tylko osłabia mental młodych zawodników odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tia... Na młodych nie można tak zarobic jak na transakvjach przy ściąganiu szrotu jak ostatnie okienka. W mętnej wodzie ryby pływają.... odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Won nieudaczniku odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki trend? Ziółkowski jest wyjątkiem od reguły. W Legii boją się postawić na młodych. odpowiedz

Emeryt - 3 godziny temu, *.chello.pl Zielu nie masz głowy do transferów. Dlaczego Ziółkowski nie wyszedl na Raków? Boicie się że byłby najlepszy? Bacia, Augustyniak Kapaudi nie dorównują młodemu. odpowiedz

Maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gdzie są ci młodzi co na zgrupowaniu w Austrii nie odstawali odpowiedz

Fajo out - 3 godziny temu, *.plus.pl Zieliński i Mioduski - przestańcie niszczyć Legię, odejdźcie! odpowiedz

