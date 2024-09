Ziółkowski przedłużył kontrakt z Legią

Ziółkowski jest wychowankiem Wichru Kobyłka, a do Legii trafił w lipcu 2022 roku z Polonii Warszawa. Na początku występował w zespole U-19 i trzecioligowych rezerwach, ale już pół roku później pojechał na zgrupowanie z pierwszym zespołem. W "jedynce" zadebiutował w maju 2024 roku, krótko po tym, jak pierwszym trenerem został Goncalo Feio . Od początku obecnego sezonu, gdy tylko pojawia się na murawie, prezentuje wysoką formę. Do tej pory wystąpił w 9 meczach (8 w Ekstraklasie, 1 w Lidze Konferencji). W obecnym sezonie ma na swoim koncie 1 asystę. Zawodnik reprezentuje także barwy narodowe w reprezentacjach młodzieżowych. Lista meczów Jana Ziółkowskiego w Legii - Możliwość dalszego reprezentowania Legii jest spełnieniem moich marzeń. Bardzo się cieszę z tego powodu. Negocjacje były krótkie i owocne. Ze względu na uczciwe podejście ludzi, którzy się tym zajmowali, dyrektora sportowego, wszystko zostało szybko dopięte. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę wspominał dużo dobrych momentem z „eLką” na piersi. Do pierwszej drużyny włączono mnie już po czterech miesiącach od przyjścia do Akademii Legii. Debiut zanotowałem w końcówce poprzedniego sezonu, gdy szansę dał mi trener Goncalo Feio. Mam nadzieję, że będę otrzymywał coraz więcej czasu na boisku dzięki swojej pracy i rozwojowi - mówi Jan Ziółkowski .

19-letni Jan Ziółkowski podpisał nową umowę z Legią Warszawa. Dotychczasowy kontrakt wygasał wraz z końcem sezonu, ale od dłuższego czasu obie strony czyniły starania by przedłużyć współpracę do 30 czerwca 2026 z opcją przedłużenia o kolejne dwa.

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl Co? Chcecie powiedzieć, że chłopak będzie się ogrywał w (L) 2 lata, a wtedy gdy będzie w szczycie sprzedażowym, odejdzie od nas za darmoszkę?

No, Panie Jacku, ukłony. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jasio:



No, pytanie jaka jest ta opcja przedłużenia o dwa lata. Bo jak wystarczy wola Legii to spoko - kontrakt w sumie czteroletni tak naprawdę. Ale jakby się okazało jak ze Strzałkiem, że trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki, których Legia nie potrafi to będzie to frajerski kontrakt. odpowiedz

