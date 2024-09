Legioniści w 85. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.jjs.pl

Nie sposób się nie zgodzić z ostatnim zdaniem o „dziwacznie skonstruowanym imperium”.

Podobno na Kremlu do dzisiaj nie mogą pojąć głupoty pomysłu tworzenia poszczególnych sowieckich republik. Finalnie właśnie przez to tak łatwo rozpadło się całe imperium. Dzięki temu również, między innymi, powstała wymyślona w Moskwie rozdęta do granic absurdu, stworzona z fragmentów czterech państw, sowiecka Ukraina – no i mamy aferę, bo Rosja się rozmyśliła i odbiera teraz Ukrainie to, co sama im dała.

Stąd też były w roku 2008 i później podjazdy ruskiej dyplomacji do naszych sugerujące np. odzyskanie Lwowa.







odpowiedz