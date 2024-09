Komentarze (53)

Jan - 15 minut temu, *.play-internet.pl Tobiasz won... zwykle zero odpowiedz

Kraków 122 - 16 minut temu, *.plus.pl Czy w Legi jest napastnik ? Czy tylko pseudo napastnicy?.

Mysle że pseudo ...

Brak strzałów brak wygranej. odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 minut temu, *.orange.pl Dobry trener wpuścił gracza z ławki i gol. Niestety nie nasz jest tym dobrym. odpowiedz

Zico - 17 minut temu, *.play-internet.pl Może jutro faji nie będzie odpowiedz

Jrzk - 17 minut temu, *.orange.pl Są bezradni, chaotyczni. Bez pomysłu, bez jaj.. odpowiedz

Zły - 17 minut temu, *.chello.pl i bardzo dobrze dwie porażki i faja wyp...a odpowiedz

Kochający Legię - 28 minut temu, *.play-internet.pl Nie wiem czy istnieje na to inne określenie, ale wystawianie Jędrzejczyka porównać można do podejmowania prób samobójczych... odpowiedz

antek - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Zdjęcie Jerzego odpowiedz

Mateusz z Gór - 31 minut temu, *.orange.pl Dlaczego nie grają najlepsi? Czemu gra Gual, który nie potrafi pobiec z piłką sam na sam, bo jest w tak fatalnej dyspozycji fizycznej i brakuje mu ogrania. Gdzie są Ziółkowski i Urbański? Dlaczego nie wchodzą za pozorantów? Feio idzie po taktyczny remis? odpowiedz

Szpic - 37 minut temu, *.chello.pl Jeśli ktoś oczekiwał nagłego cudu w postaci lepszej gry, to naprawdę nosi w sobie ogromne pokłady wiary w ten projekt (Zieliński/Feio). Ten sposób grania ( a raczej jego brak) nie zmieni się. I można oczywiście żonglować nazwiskami zawodników ale to niczego nie da. odpowiedz

Ronaldo - 39 minut temu, *.myvzw.com Jak przy takim gościu jak Faja ktokolwiek z młodych ma się rozwijać??? Mniej niż zero…

Mialem nadzieje ze nie wyjdą na 2 połowę tyle im to zajęło. Nie wiem odpowiedz

Znawca - 40 minut temu, *.interkam.pl Tak to jest dać zespół teoretykowi,a nie warsztatowcowi z doświadczeniem!Jakim wynikiem się to skończy nie ma znaczenia..jutro ma tego psedo trenera nie być już w klubie! odpowiedz

wtf - 41 minut temu, *.chello.pl Ale dno!!!!Brawo Jajcusiu,będziesz wspominany przez wiele pokoleń...jako synonim nieudacznictwa!Ten syf w składzie i na ławce trenerskiej to twoja wyłączna zasługa. odpowiedz

Sobal 74 - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Ten gościu niema żadnego pomysłu ani umiejętności żeby trenować naszą legia kogo Zieliński wziął grają gorzej niż padaka słowo graja to na wyrost odpowiedz

Echhh - 48 minut temu, *.autocom.pl Na razie dramat odpowiedz

Syn trenera - 49 minut temu, *.netfala.pl Znów nie istniejemy, nie ma nic..... ani obrony, ani ataku, ani pomocy... tylko infolencji Pogonii zawdzięczamy remis do przerwy... Fejo WON odpowiedz

Mateusz z Gór - 49 minut temu, *.orange.pl Ale spokojnie, teraz Feio tłumaczy w szatni, że byliśmy lepsi, a wyniki przyjdą z czasem, jeżeli utrzymamy tą lepszość. odpowiedz

R - 50 minut temu, *.play-internet.pl Panowie możecie myśleć co chcecie ale z taką grą jaką zobaczyłem w pierwszej połowie dziś to nawet się nie pchajmy do tej ligi konferencji bo tylko wstyd wstyd i jeszcze raz wstyd. Jeżeli my w tak słaby ekstraklasie nie potrafimy wygrywać meczy nie potrafimy w ostatnim czasie oddawać strzałów i nie wiem przyjąć piłkę na 5 m zagrać parę akcji po prostu to jest tak jak tutaj ktoś niżej napisał syf dno i kawał mułu. Zieliński zajebisty dyrektor który zatrudnił świetnego trenera jeden i drugi gadają farmazony o parametrach że wszystko jest lepsze dobre atmosfera wszystko tylko szkoda że wyniki nie ida odpowiedz

Wielki Stach - 50 minut temu, *.play-internet.pl Podobno to Josue był głównym problemem spowalniania akcji. Legia bez niego miała grać szybko i ofensywnie. No, no, coś chyba nie pykło. odpowiedz

Zaniepokojny - 50 minut temu, *.16.75 Fejo jak kochasz Legię to odejdź,dostaniesz szalik i klubową czapeczkę.Tego nie można oglądać a ten nowy zaciąg to przy Josue mogliby się czegoś nauczyć. odpowiedz

Bolec - 51 minut temu, *.play-internet.pl ,,Spokojnie zaraz się rozkręci "

Hahahhaha odpowiedz

Szybkoręki - 36 minut temu, *.orange.pl @Bolec: Oby, bo na razie to ,,Śmieć w Wenecji,,.... odpowiedz

Darek - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Strzały Legii w pierwszej połowie ZERO. Brawo. Idziemy na mistrza. Brawo Jacuś ale żeś nam drużynę zbudował. odpowiedz

Wyrwikufel - 53 minuty temu, *.. Do przerwy strzałów celnych ZERO, strzałów w ogóle ZERO. Masakra! odpowiedz

Obcy - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Zdjąć tego człowieka w przykrótkich spodenkach. Jego gra to jawny sabotaż. Zero strzałów. Zero sytuacji bramkowych. Ale my jesteśmy słabi. odpowiedz

War - 54 minuty temu, *.orange.pl Jacus dumny z nowych transferow i super trenera niesamowity talent taktyczny. odpowiedz

Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl Dziękuję trenerowi Feio za kolejny mecz, w którym najlepszy zespół w Polsce boi się grać w piłkę w pierwszej połowie, 1 bramkarz, 8 obrońców, 1 pomocnik, 1 napastnik - Legia Gonzalo Feio. odpowiedz

in - 28 minut temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: jaki?? najlepszy?? może kilka lat temu odpowiedz

Znawca - 56 minut temu, *.interkam.pl Do przerwy Pogoń 7 strzałów a Legia 0. Masakra jakaś odpowiedz

Czarny76 - 56 minut temu, *.. Tego się nie da oglądać…gdzie my jesteśmy? odpowiedz

Sebo(L) - 56 minut temu, *.play-internet.pl Tragifarsy ciąg dalszy w wykonaniu "Wojskowych" odpowiedz

Romek - 56 minut temu, *.play-internet.pl Do przerwy nie zrobiliśmy nawet jednej sytuacji zero szału zero akcji zero nic masakra po prostu faja gdzie jest ta Legia walcząca grająca z polotem itp itp twojej słodkie gadanie minęło już trzy miesiące a cofnęliśmy się w rozwoju o 5 lat... odpowiedz

Hiszpan - 57 minut temu, *.telnaptelecom.pl Syf syf jeszcze raz syf. Zero zgrania, zero pomysłu i zero ambicji. odpowiedz

Simon - 58 minut temu, *.vectranet.pl Końcówka pierwszej połowy ani jednego strzału na bramkę to są normalnie jakieś jaja odpowiedz

Sobal 74 - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Tego nieda się oglądać z meczu na mecz jest co raz gorzej wyrzucili niezłych treneròw Magierę vuko i runjaica a zatrudnili jakiegoś nieudacznika który tylko szuka awantur daleko z n8m niezajedziemy odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Będzie 1-1 odpowiedz

robert szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gual do rezerw ! musi się chłop ogarnąć .. każda piłka to strata odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pogon ma tyle czasu ze swobodnie przyjmuje sobie piłkę w polu karnym. To gdzie ten Nasz słynny obiecany pressing??? Wybicia na pałę i coraz głębsza obrona. Oto obraz dzisiejszej i nie tylko Legii. WYPI...AĆ SZKODNIKI!!! WYP...LAĆ WKŁADY!!! Ile pośmiewiska jeszcze? odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Przykro, ale my jesteśmy piłkarsko jak np. Zaglebie Lubin różnimy się pijarem. odpowiedz

123 - 54 minuty temu, *.chello.pl O to chodzi w tym biznesie :-) odpowiedz

go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl sory ale nie da się tego oglądać... nie jesteśmy w stanie nawet celnie podać piłki, reszty nie ma... odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl 22 minuty a my 0 strzałów, to jest właśnie futbol Feio... odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Jak widzę Jędzę w pierwszym to zawsze o 10%spada szansa na wygraną. A dziś spore szanse na czerwoną z jego strony bardzo pracuje na nią. Do tej 23min nic nie gramy . Dramat odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ruszają się po boisku dostojnie... od lagi do lagi... futbol dla wytrawnych :-( odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie potrafią podać jeden do drugiego na 5 metrów celnie, a rumcajs po meczu powie że ptzegrali ale byli lepsi. Ile jeszcze tego cyrku. Czy ktoś się w końcu wk...i i zrobi tam porządek? odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Znowu emerytury na środku odpowiedz

Domino - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zamieszał chłop w składzie. odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl Jestem ciekawy co będzie na trybunach odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. Legia przegrs ten mecz wysoko 4:0 odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W bramce bez zmian. To nie wróży dobrze. Ziółkowski na ławce a dobrze gra więc dziwna decyzja.W końcu Wszołek, który nie gra nic od rundy wiosennej tamtego sezonu na ławce. To dobra wiadomość. Zobaczymy co Chodyna pokaże.Na Celhake pijaka bym nie liczył. Atak najlepszy jaki możemy wystawić w tej chwili. Szkoda tylko, że Majchrzak nie dostaje szans.

Dawać tego Oyedele. Gorszy od Celhaki czy Goncalvesa nie będzie.

Ogólnie nie nastawiam się na zwycięstwo. Jak wykonają 560 podań w meczu a z tego 400 w poprzek i do tyłu to nie ma co liczyć na zwycięstwo. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ..................... Kobylak ..................

Pankov ..... Ziółkowski .... Kapuadi

................. Augustyniak ................

Chodyna ... Kapustka ... Morishita ... Luquinhas

................ Gual .... Alfarela ...........

LEGIA Mistrz !!!

............................... Kobylak ..............................

Jędrzejczyk .... Pankov ... Ziółkowski .... Kapuadi

.................... Augustyniak .... Kapustka ..................

Gual .................... Morishita ............... Luquinhas

.......................... Nsame ....................................

1:1 odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Już po nas. Gual i Nsame w ataku. Ci wszyscy amatorzy to jakiś senny koszmar. odpowiedz

Mariusz - 3 godziny temu, *.217.68 Jedziemy, 90 minut bluzgów na paprykarzy! Ogień!!! Kiełby w górę I ładujemy ich i na boisku i na trybunach!!! odpowiedz

