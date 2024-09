Feio: Problem jest wielowarstwowy

- Teraz już nie gramy co trzy dni, mamy czas się przygotować i muszę z pokorą przyjąć krytykę. Nie stworzyliśmy dziś sytuacji - może poza jedną czy dwiema. Dziś wygrała lepsza drużyna, która weszła kapitalnie w mecz. Było to jej siódme zwycięstwo na własnym terenie z rzędu. To pokazuje, z jakim przeciwnikiem się mierzyliśmy. My natomiast przez pierwsze 30 minut wchodziliśmy w mecz - to zdecydowanie za długo. - Pogoń jest drużyną, która dobrze zawęża przestrzeń. Powinniśmy lepiej wykorzystywać przestrzenie, a większość naszych zmian stron była zbyt wolna i przez linię obrony. Czasami trzeba to zrobić przez linię ataku. - Mamy teraz dwa mecze bez strzelonego gola, co wcześniej nam się przez długi czas nie zdarzyło. Po raz kolejny straciliśmy bramkę, jakiej poważna drużyna nie może tracić. Te trzy zmiany były planowane przed stratą bramki, po bramce je utrzymałem. Druga połowa nie była pod dyktando Pogoni, więc tymi zmianami chcieliśmy wzmocnić i podnieść jakość. - Gratuluję Pogoni Szczecin. Pogoń to taki klub, który chce wygrywać, ale robiąc rzeczy po swojemu. To należy docenić, bo to w piłce jest bardzo trudne.

Komentarze (52)

+ dodaj komentarz

dodaj

maroGSLegia - 15 minut temu, *.caiway.nl Problem jest taki ze jesteś dzban nie trener. Z meczu na mecz zamiast lepiej to jest coraz gorzej. Jak Cie przerasta LEGIA to idz trenuj trampakrzy. Ten Gual to jakby mu piłka nie przeszkadzała to by miał mecz życia... odpowiedz

Michal - 20 minut temu, *.as13285.net Już nie długo ten pseudo rener popracuje niby taki kozak zero szacunku dla ludzi i wyniki żadne

odpowiedz

Zielarski - 22 minuty temu, *.co.uk Ty jesteś tym problemem, jesteś po prostu kolejnym portugalskim bucem który obwinia wszystkich i wszystko na około siebie, ale to chyba cecha narodowa Mi się wydaje że piłkarze po prostu mają dość twojego hamstwa i braku wychowania więc dla ciebie już nic nie zrobią Po prostu odejdź odpowiedz

Syn trenera - 26 minut temu, *.netfala.pl Ręcę opadają, zamiast cwiczyć chociażby stale fragmenty... zgranie to podczas przerwy na reprezentację Fejo dał gwiazdom 5 dni wolnego, zeby odpoczeli... masakra... trener z FM-a... bez posłuchu u piłkarzy... Przedziwne, że kupieni piłkarze, we wczesniejszych klubach... grali nieźle, strzelali bramki, a u nas co zapomnieli jak się gra w piłke. Nie ma ambicji woli walki... Taktycznie i kondycyjnie poziom b-klasy.... Zresztą jak mozna było podczas okienka nie kupic kreatywnego pomocnika za Josue a najlepiej dwóch,.... Jacek wie najlepiej wszystko... dramat... Legia teraz poza kibicami to symbol bylejakości... prze meczem z Betisem ogarnia mnie strach... i druzyne myslę tez... odpowiedz

Rio - 31 minut temu, *.ne.jp Czy z takim składem którykolwiek trener zrobiłby więcej ? odpowiedz

kibic LEGII - 35 minut temu, *.tpnet.pl Panie Mioduski - chciał Pan niedawno Papszuna, który przez rok był dostepny, to ten debil zielinski zatrudnił amatora. Obydwaj na zbity pysk powinni wylecieć . zielinski nakupował szrotu , zamiast dać gram młodym reprezentantom Polski U-18/U-19 . A to co prezentuje pajac gual woła o pomstę do Nieba . odpowiedz

12kufli - 44 minuty temu, *.orange.pl głównym problemem jesteś ty. wypi...laj czym prędzej odpowiedz

WO(L)A - 44 minuty temu, *.orange.pl Zieliński - Mozyrko kogo wy ściągacie do Legii , no k.... kogo ?

Czy wy jesteście naprawdę tak słabi ? odpowiedz

Adam - 45 minut temu, *.chello.pl Teletubisie robią pa, pa, pa Fejfusie! odpowiedz

Trampek - 53 minuty temu, *.125.113 LEGIA dziś przypomina rozebrany zegar mechaniczny, który niby ma wszystkie części sprawne, a zegar nie pokazuje właściwej godziny. Czyli mówiąc prostym językiem. Zegar jest NIESPRAWNY . Parafrazując.Jeżeli zegar jest niesprawny, a wszystkie części są sprawne , to ... trzeba dostarczyć zegar do wykwalifikowanego zegarmistrza .Im szybciej to nastąpi, to zegar będzie wcześniej sprawny i będzie cieszył oko ...właściciela .Nie potrzeba tak wiele. Wcześniej pisałem, że w LEGII jest pilna potrzeba pozbycia się dwóch NAJSŁABSZYCH ogniw . Najwyżej łańcuszek będzie krótszy ale bardziej trwały. Dzisiejszy mecz po raz kolejny potwierdził, że należy to zrobić, aby mieć jakiekolwiek szanse występu w przyszłorocznych eliminacjach europejskich pucharów. odpowiedz

Byniu - 56 minut temu, *.vectranet.pl Niestety ale to co pan proponuje jako trener nie sprawdza się. Legia uzależniła się od Josue i do tej pory nie może dojść do siebie po jego odejściu. Brakuje pomysłu na grę odpowiedz

kapsel135 - 1 godzinę temu, *.65.138 Fejo kolejny portugalski gawędziarz, któremu dał się zbajerować mioduski. A ten "znafca" futbolu wywalił "słabego ?" Runjajca którego nowy klub lideruje w lidze włoskiej. Mioduski won przez ciebie kolejny sezon już na starcie stracony..... odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Out odpowiedz

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niedawno byłem na meczu Raszyna ...ile znajomych twarzy w drużynie. Łezka w oku się kręci ...mój Raszyn. A Legia? już chyba nigdy nie będzie takiej jak za mojego PRL-u.... Teraz to tylko raz lepiej raz gorzej działająca korporacja....No cóż ..pozdrowienia z Konina.... odpowiedz

Wieh - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia pod wodzą Faji nic nie prezentuje, nic nie gra a piłkarzyki zachowują się jak panienki. Ta drużyna „zlepek panienek” gra za wolno zbyt defensywnie zero ataku pozycyjnego. Faja na początku sezonu mówił o drużynie grającej grającej pressingiem. Ja się pytam czy On wie co to pressing? Niech obejrzy mecz Ajaxu.

On nie ma pomysłu na tą drużynę. odpowiedz

Lewy - 1 godzinę temu, *.151.82 Proszę odtworzyć mecze 96.97.98.99.walka odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To przechodzi ludzkie pojęcie , po prostu "spieprzaj dziadu". odpowiedz

kapsel135 - 1 godzinę temu, *.65.138 Polityka klubu i tego miodka woła o pomstę do nieba.

Zwolniono Runjaica (Udinese) który jest liderem we Włoszech,

a zatrudniono świetnego Fejo którego Legia po rozegraniu

całej kolejki może być 8 i mieć już 8 punktów straty !!!!!!

Wyj***ć Fejo i to z hukiem..... odpowiedz

Huwdu - 33 minuty temu, *.88.171 @kapsel135: wy...lic najpier Zielinskiego, niech idzie dyrektorowac do Wiger Suwalki, to jest jego poziom odpowiedz

Skarga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Panie trenerze zagadka....wie Pan jak nazywa się dziecko wiatru i kurzu.....? - TUMAN!

Więc miej świadomość Tu......, że zj...łeś mi kolejny weekend! Won z Naszej Legii! odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Skarga: Powinien wylecieć on, jak i ten, kto wpadł na pomysł jego zatrudnienia, żeby podobne pomysły już się nie powtórzyły. odpowiedz

Tarch(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 27% ludzi tu zaglądających jest normalnych. Reszta nadaje się do leczenia. Kolejny sezonw du...e. Ave pudel, Ave jayz i Ave taca odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Faja weź ty już spier..... odpowiedz

A ja mam takie pytanko - 1 godzinę temu, *.chello.pl Który z Portugalczyków osiągnął w Polsce sukces?

A: Sa Pinto

B: Sousa

C: Fajo

D: Santos odpowiedz

Adam - 39 minut temu, *.chello.pl @A ja mam takie pytanko: Finansowy? Wszyscy! Za g... pracę, dostali od frajerów kasy, jak lodu. Easy many! odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl zieliński, te twoje szroty z drugich lig francuskiej i in. to ma być propozycja za Jozue, Ribeiro, Slisza i Muci? odpowiedz

Mioduch WON - 1 godzinę temu, *.61.120 Znakomitavdiagnoza Fajo, potwierdzam:

Warstwa 1: Fajo amator wuefista

Warstwa 2: Miodulski konfabulant, gołodupiec i nieudacznik

Warstwa 3: Jajcuś Z. słodkopierdzący

Warstwa 4: wkłady do koszulek - bez ambicji, bez honoru, bez umiejętności.

WSZYSCY WON odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Feio i ta jego ekipa, to już w Legii przeszłość.

Ciekawe, kto będzie nowym trenerem.

Oby nie kolejny trenerski kapeć bez osiągnięć i doświadczenia, bo znowu będziemy marnować czas. odpowiedz

LEGIONISTA - 1 godzinę temu, *.syrion.pl Od początku twierdzę, że problem leży tylko po stronie Feio nie radzi sobie. A jego wypowiedzi są śmieszne. Od początku uważałem i pisałem to w komentarzach, że do jesieni będzie po Feio jego kres się zbliża wielkimi krokami.



Panie Jacku pora wywalić go bo zaraz będzie po sezonie. Może ktoś to jeszcze poukłada :/ odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl @LEGIONISTA : trener tragiczny, ale czy materiał zawodniczy aktualnie lepszy ? odpowiedz

LEGIONISTA - 35 minut temu, *.syrion.pl @Simon : w porównaniu do tego co. Miał do dyspozycji w styczniu Kosta to myślę, że tak lepszy skład jest teraz. Nieznacznie ale wydaje mi się, że jest lepszy. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To czyja to wina,ze nie potrafią przenieść tego na mecz? Moja???

Weź ty już wypi...laj jak najdalej stąd. odpowiedz

Skarga - 1 godzinę temu, *.plus.pl ....a Ty jesteś pierwszą warstwą tego problemu....!???? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jakby powiedział Kuchy,fatalniejszy od ciebie jest tylko Zieliński!Idź w pi...u.

odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl My nie mamy w składzie ludzi klasy np. Grosickiego, Koulourisa,, Bichachjana czy Ulvestada albo takiego zmiennika jak Gorgon. Uważam że każdy z nich byłby wzmocnieniem dla Legii. A Pogoń to wcale nie jest najmocniejsza paka w lidze. Dlatego w tym sezonie mistrza także nie będzie, bo nie ma kim.



odpowiedz

Tomek mrozy - 1 godzinę temu, *.32.83 To jest dramat naprawdę, trener z całym szacunkiem nie nasz poziom,

Piłkarze słabi, właściciele zadowoleni bo siano się zgadza,

Ja wam powiem że wieże w to że te śpiewy tylko mistrzostwo to jest konkret ,

I ten manifest przed sezonem że liczy się tylko mistrzostwo jest twardy i konserwacje będą wyciągnięte,

Strajk , nie chodzimy, do pokie model się nie zwinie odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Problemy dla mnie są trzy.

Zaczynając od dołu do samej góry. Pierwszy to trener amator. Drugi to dyrektor sportowy amator. Trzeci to właściciel amator.

Amatorzy czas wam się kończy. Jednemu szybciej innemu trochę dłużej.

Pierwszy poleci faja. Drugi Jacuś. A Dariusz obudzi się z ręką w nocniku i pustym stadionem wraz z rozpoczęciem nowego sezonu.

Najpierw Jacuś ratując swoją du...ę zwolni faje. Później Dariusz ratując swoją du...ę zwolni Jacusia. Na koniec zostanie nam sam Dariusz i pusty stadion.

Z piłkarzykami też bym podjął dialog zwłaszcza, że nadchodzi jesień. odpowiedz

paweł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek: Amen.

100% i oby się spełniło. Po liściu dla większości darmozjadów. odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.. Panie daj spokój odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i mamy efekty projektu Wielka Legia Feio jeszcze dobrze go nie, zobaczyliśmy a już zbliża się ku końcowi oby jak najszybciej czas tego trenera dobiegł końca w tym klubie. Drugi mecz bez, pomysłu na granie bez, ambicji na boisku żal to oglądać.Strach pomyśleć jak dojdą mecze pucharowe.

odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pełna zgoda. Problem jest wielowarstwowy

1 warstwa - właściciel

2 warstwa - dyrektor sportowy

3 warstwa - trener

4 warstwa - piłkarze





Wszystkie warstwy są do doopy odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ja:

no nie, marketing jest na wysokim poziomie i sukcesy prezesa w strukturach międzynarodowej biurokracji piłkarskiej też odpowiedz

ryszard - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Feio zmień dilera. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pan jest wielowarstwowy gracze bez formy i do tego nie potrafia ze soba grac kazdy gra w innej orkiestrze odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl @mietowy: Tworki są pełne takich wielowarstwowych jak on. odpowiedz

Marian W(L)a - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech on wypie......., on i Zieliński, q najlepiej i Mioduski, brak mi słów. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Won



odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ten facet na prawdę myślał, że mecze o stawkę wygladają tak jak treningi? Sekcja portugalska akademii trenerów w Białej Pod Lasce powinna mieć też wydział psychiatryczny. odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.centertel.pl bramki są dwie a piłka jedna odpowiedz

Wert - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hahahahahahahahahahaha feiomazoniarz odpowiedz

Mioduskiemu... - 1 godzinę temu, *.plus.pl Fejo to faja odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ogry mają warstwy …… a ty jesteś ogór ( odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.