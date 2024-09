Konferencja

Kolendowicz: Pokonać Legię to coś wielkiego

Piątek, 20 września 2024 r. 23:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

Robert Kolendowicz (trener Pogoni): Jestem niezwykle zadowolony i dumny po tym meczu. Zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż w Krakowie. Mój zespół grał bardzo intensywnie, agresywnie i jakościowo - nie tylko z piłką, ale nawet gdy się dłużej broniliśmy. Wydaje mi się, że byliśmy w tym meczu lepsi i według mnie wygrał zespół lepszy.









- Zarządzanie wynikiem było na wysokim poziomie. Pewnie mogliśmy być bardziej skuteczni pod polem karnym przeciwnika i szybciej zdobyć drugiego gola, ale tak się nie stało. Serdecznie gratulacje dla wszystkich, którzy mają granatowo-bordowe serca. Dziś wszyscy wygraliśmy - pokonać Legię to jest coś wielkiego.



- W końcówce pierwszej połowy Legia przejęła kontrolę nad piłką, w drugiej połowie coraz bardziej zaczęła kontrolować i dlatego potrzebowaliśmy impulsu i zmiany. Dlatego wstawiłem Alexa Gorgona, bo on daje jakość, doświadczenie i energię. Dał fantastyczną zmianę, to prawdopodobnie był kluczowy moment meczu. Nie widziałem dziś słabego punktu w drużynie Pogoni.