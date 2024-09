Nic nie pokazali

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Adam Karasewicz

Techniczny: Damian Sylwestrzak

VAR: Paweł Malec

AVAR: Adam Kupsik



Pogoda:

Temperatura 22°C

Ciśnienie 1027 hPa

Wilgotność 38%



Ronaldo - 25 minut temu, *.myvzw.com Jeszcze parę meczy wstecz pisałem że to jest paranoja tak grać. Wszyscy wniebowzięci że nie ważne jak ale wygrywamy. Dostałem zj e od paru kibiców i żebym wypier… na swoją stronę.

Tak się składa że jestem kibicem Legii od dziecka i wychowałem się w bloku na Fabrycznej.

Dzisiaj już jak widzę nie jestem sam w obiektywnej ocenie sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Zgadzam się w 100% z panem Fają.

Problem jest i niestety był już wcześniej wielowarstwowy. Każdy wie prezes dyrektor sportowy treneiro i grupa oldboyów wszyscy razem powinni dobrowolnie zrezygnować i nie ośmieszać więcej naszego klubu. Niestety to nie możliwe więc to my kibice musimy zareagować i pokazać naszą dezaprobatę poprzez brak frekwencji i ogólnie naszego zainteresowania tymi parodystami. Wiem że ciężko tak dla kogoś kto ma L w sercu ale jaki mamy inny wybór?

Z tymi błaznami na boisku i z tym portugalskim wizjonerem najgorsze jeszcze przed nami niestety. Nie ma antidotum na już ale gdzieś trzeba zacząć. Faja poleci pierwszy z nim powinien pan Jacek jako sztab wzajemnej adoracji. Połowa wkładów do koszulek tez oczywiście do wymiany ale to juz będzie problem tego kto podejmie się misji uzdrowienia nadal największego klubu w Polsce. Tak na marginesie to dzisiaj nic się nie stało bo to gadanie o walce o mistrzostwo to tylko były puste słowa. Jak ktoś jest leszczem to chociaż w gębie będzie udawał chojraka. Mistrz to zamyka wszystkim usta w inny sposób. To całe pie ..lenie o potędze pana Jacka i farmazony Faji można sobie darować żeby przynajmniej ludzi nie wkur…ać. odpowiedz

Byniu - 31 minut temu, *.vectranet.pl Chyba nie ma się co łudzić ,że gramy o mistrza. Jeżeli teraz tak wyglądamy to co będzie jak dojdą puchary i puchar Polski? Dojdą większe obciążenia i narzekanie o zmęczeniu. Patrząc realnie ciężko będzie w tym sezonie nawet o awans do LK. Niestety wygląda na to ,że zespół nie został przygotowany do gry w tym sezonie odpowiedz

Obcy - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Faja masz jaja? Zrezygnuj, zrozumiemy to. odpowiedz

como76@onet.pl - 38 minut temu, *.ghnet.pl Feico czy Feijk?W sumie to to samo. odpowiedz

Single malt - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Stanisław wracaj!!! odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 48 minut temu, *.19.19 Możemy zapie******alać z dopingiem w każdym meczu po 120. Zarywać nocki na powrocie z wyjazdów. Możemy wszystko.

Bycie kibicem Legii to zaszczyt, to przywilej za który większość nas nienawidzi, będąc z Legią na dobre i na złe jednak wszystko ma swoje granice. Jedyną powtarzalność jaką widzimy w ostatnich latach To powtarzalność braku sukcesów na miarę Legii. Nie jest wstydem przegrać po walce jednak to co w ostnich meczach prezentują piłkarze prosi się o stanowczą reakcje . Awans do europejskich pucharów nie powinien nam przysłaniać krajobrazu nędzy i rozpaczy. Taki krajobraz obecnie widzę patrząc na Legię.



Legia To My!!!!!! odpowiedz

Znawca - 55 minut temu, *.interkam.pl Najgorsze,że czeka się cały tydzień na mecz Legii,a zarazem wie że będzie kicha,no ale każdy liczy na jakąś,zmiane i poprawę,a tu coraz gorzej...odechciewa się oglądać futbol,bo ja nie kibicuje żadnemu innemu klubowi...grę innych oglądam bez emocji,więc jestem wkurzony coraz bardziej... odpowiedz

Paczkomat - 59 minut temu, *.plus.pl O Gualu nie ma co pisać, każdy to (poza trenerem) widzi. Jest jeszcze paru podobnych gamoni, ale najbardziej od dawna irytuje mnie Vinagre - mina "grałem w Premier league jestem najlepszy", a - tylko moim okiem laika - na 10 pierwszych kontaktów - 9 strat, ze stojącej piłki kopie nie wyżej kolana (ile roznych zmarnował w meczu, gdzie róg, to nasza jedyna szansa?), zero klepki, czytelny z kilometra (zawsze gra na lewą nogę), a w obronie to mega pozorant - oczywiście to on "krył" Gorgona i stracił jak dzieciak przy sam na sam Grosickiego. Najgorsze jest to, że gra od deski do deski i w budżecie to nasza wielka gwiazda, która zarabia dużą kasę. Skoro to jest tniby jeden z naszych najlepszych piłkarzy, to my naprawdę wyżej środka tabeli nie podskoczymy. A o trenerze innym razem, bo już nie mam siły, a to byłby długi komentarz.... odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl pisałem po awansie do LKE, zwolnić Feio to może powalczymy o mistrza jeszcze, a teraz to już za późno. Tak jak lubiłem Jacka jako piłkarza to na dyrektora to on się nie nadaje. Już bardziej Bednarz, ale on chyba z piłki się wycofał. Mądry człowiek. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wymagania "bo to Legia" są ogromne, ale patrząc realnie na skład to gówno z tym składem się ugra - Runjaić nie dawał rady a w Serie A jest wiceliderem ligi z też słabym składem jak na serie a.



Wszystko się decyduje gdy ten nieudacznik Zieliński "planuje" kadre na nowy sezon - wtedy już widać czy będzie walka o mistrza czy o top3. Niestety z nim u sterów nie będzie w ogóle mistrza bo on nie sprowadzi dobrych piłkarzy. Wie to każdy kto ma oczy i widzi tą ch...ą strategie ściągania odgrzewanych kotlecików. Zero inwencji i zero pomysłów by się wzmocnić - wszystko na łapu capu i na aby było. Inne zespoły mają lepszych skautów i lepiej szkolą. W Legii nawet jak szkolą coś to nie dają szans bo lepiej żeby przej... kolejny mecz rudy serb czy stary jędrzejczyk. Po co dawać szanse młodym piłkarzom, jeszcze się pokażą i o zgrozo! się przebiją. Lepiej by zagrał pekhart jędrzejczyk i wszołek. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jacy oni są przewidywalni. W każdym razie, mnie ten wynik w ogóle nie zaskoczył. odpowiedz

Sly - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Jacku, miej choć odrobinę honoru, naprawdę odrobinę i odejdź, teraz podobno ty podejmujesz decyzje, jak widać po tym kogo zatrudniasz nie masz pojęcia co robisz, po prostu odejdź odpowiedz

Pit - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ile , ku.wa jeszcze upokorzeń?¿! Kopacze , trener ,zarząd, dyrektor sportowy won! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pit: tak wszystkich wyjepać :D ty pójdziesz grać. Zachowywujecie się jak małe dzieci w piaskownicy. Kurfa nie ma wyników bo klub jest slabo zarządzany. Pogódźcie się z tym. Taki jest prezes i tak będzie. Czas LEgii minął inne kluby się rozwijają i szkolą, mają lepszych skautów i dyrektorów sportowych. Legia została w tyle. Czy ktoś tu jeszcze wierzy że Legia będzie normalnie zarządzana pod tym właścicielem i pod tym dyrektorem sportowym? No to niezli naiwniacy. Legia zawsze była średnia a nie mocna - różnica polegała na tym że nie było konkurencji, rywale byli jeszcze gorsi. A teraz rywali do walki o czołowe lokaty jest więcej i się rozwijają i lepiej zarządzają, lepsze transfery robią - stawiają na młodych. Legia to już taki klub staroświecki. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ehhhhhhhhhhhh i kolejny sezon w pupę... mistrza nie będzie bo pyrki mają już normalnego trenera z klasą a nie gamonia rumaka, my za to zmienilismy trenera na pajaca..... i oni zdobęda mistrza ... także pewnie jakieś 4 miesjsce i znów konferencja, albo patrzac po tej biedzie co jest to i środek tabeli. W zimie/ lecie znów przebudowa druzyny bo wszystkie transfery nietrafione.... W eurpoie pewnie z 4-5 punktów na farcie... i koniec przygody. Darek zadowolony... kasa się zgadza... Jacek zadowolony, moz znów w nowym FM szukac talentów.. kolejnych.. tylko kibice zrobienie znów w jajo... ehhh żal... z sezonu na sezon Legia rozmienia się na drobne... odpowiedz

Adam - 49 minut temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: zatrudnili piłkarski szrot za miliony, a do ich prowadzenia wyrób trenersko podobny za obierki. To gotowy przepis na katastrofę. A mimo to ogłaszają, że idą na mistrza i co ciekawe, są tacy, którzy w to wierzą i jeszcze kupują bilety. Zamiast pognać oszustów precz. odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zjazd w dół, permanentny. Będą małe momenty, w których będziemy cieszyć się pokonaniem jakiegoś beniaminka, ale my nie mamy zawodników o wystarczającej klasie sportowej na mistrzostwo. Barcia, Alfarela, Nsame, Goncalves, wydają się być zszokowani faktem, że nie przyjechali na wiejskie festyny, gdzie skupią się na rozdawaniu autografów jako gwiazdy z innej galaktyki, a tak naprawdę nie dają rady klasą sportową. Ostatnim w pełni trafionym transferem był chyba Muci.

odpowiedz

batman111 - 38 minut temu, *.tpnet.pl @Simon: STO PROCENT RACJI !!!!!!!!!!!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.247.58 Piłkarzyki F.R.A.J.E.R.Z.Y.K.I odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Liga Mistrzów już blisko! Wyrzućcie tego wora i zatrudnijcie dyrektora! odpowiedz

Kalman - 1 godzinę temu, *.orange.pl Luquinias to leszcz...Josue wracaj odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kilka dni temu cudotwórca z #Portugalia zapewniał...Jest dobrze..Mamy średni 2 punkty na mecz...Po dzisiejszym meczu #Legia ma 1,55 punktu na mecz..Czy już #Legia idzie na dno ?

Tego nie można jeszcze ustalic, ale można podziękować #portugalskiwmu cudotwórcy. Niech ogłupia innych...Trener: Goncalo Feio...Dziękujemy za już ..O jeszcze nie prosimy... odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.. Póki co projekt Zielińskiego i Feio kompletnie nie wypalił. Mistrzostwo się oddala a awans w

bólach do pucharu pocieszenia nic nie zmienia. Z taką grą dostaniemy taki łomot od Betisu, jak Dinamo od Bayernu. Na razie to co Legia pokazuje na boisku to jest tragedia. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zwolnienie Runjaića było błędem chociaż on też popełniał błędy tylko popatrzmy gdzie on jest teraz a gdzie my. Fejo aut!!! odpowiedz

Atmosferić - 56 minut temu, *.orange.pl @Legionista: oceniasz runjaicia po 4 kolejka - poczekajmy gdzie będzie po 14stu. Zapewne w 2 połówce tabeli. Nie ma co się podniecać. Runjaić popełniał proste błędy. odpowiedz

LEGIONISTA - 54 minuty temu, *.syrion.pl @Legionista: jak każdy oczywiście popełnia błędy. Ale w zimie domagał się transferów otwarcie mówił, że z tą kadra na wiosnę będzie ciężko walczyć o najwyższe cele i co? Nie pomylił się. I co dostał w zamian? Wypowiedzenie :(

Mam nadzieję, że Jacek żałuje zwolnienia Kosty i to bardzo. Prawdę mówiąc to z bólem serca ale pan Jacek Zieliński powinien wylecieć z hukiem teraz i tym Fają, Feio czy jak mu tam.

Brak mistrzostwa w zeszłym roku to jest jego wina bo Kosta domagał się transferów i mówił otwarcie, że kadra słaba.

Walka o mistrzostwo już na początku sezonu przegrana po 9 kolejkach przez zatrudnienie analityka na trenera czego kompletnie nie rozumiem jak można dokonać takiego ruchu w Legi by wziąć analityka który nic nie osiągnął i dać mu prowadzić najlepszy klub w PL.

2 mistrzostwa z rzędu przegrane tylko i wyłącznie przez Jacka Zielniskiego! 9 kolejka jest za nami a letnie transfery rozczarowujące. Mały + przy Luqiniasie i to tyle. Reszta się nadaje na 1 ligę a nie Ekstraklasę a tym bardziej Legie Warszawa.



Fajnie by się było rano obudzić i przeczytać, że wywalili tego analityka. Tylko kto za niego? Aż się boję następcy patrząc po ostatnich ruchach odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zamiast Rochy który znowu dziś strzelał wzięliśmy zaciąg królów z niższych lig zagranicznych, Ameyaw po co jest Alfarela. Nie ma Josue jest bardzo przewidywalny Luqinhas który nie poradził sobie w Fortalezie która jest notabene liderem ligi Brazylii. Nsame jak przyjmie piłke to mija 5 minut... Jak Feio zostanie to po Bestie i pierwszej kolejce ligi konferencji będziemy na 30 miejscu w lidze konferencji bo Isco nas rozklepie skoro robi to stary Gorgon z Pogoni. Długo byłem pozytywnie nastawiony ale jestem już za stary na piękne gadanie Fejo i Guala który mówi że przegrywa lepsza drużyna. W niedzielę -8 i znowu tylko walka o ligę konferencji. Pozdrawiam odpowiedz

Roadrunner - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kolos na glinianych nogach tyle w temacie

Jakoś zbyt często rywale potrafią wykorzystać nasze słabości chyba że my zrobimy to pierwsi i tak to niestety wygląda od poczatku tego sezonu jesteśmy nijacy bez wyraźnego stylu. odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pomyśleć że przez cały rok był wolny Papszun...W Rakowie widać poprawę w ciągu 2 miesiące, u nas coraz gorzej , gramy tak jak z Dridą... odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net @NaSpokojnie : Daj spokój już z tym Papszunem. Raków też nie gra niczego rewelacyjnego. Tu potrzebny jest prawdziwy trener i prawdziwi piłkarze,ale jak na razie to nie ma niczego. odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bardziej mnie boli styl w jakim gramy jesienią niż porażki... W każdym meczu nie kreujemy sytuacji, i nie widać aby coś się zmieniło...

Chyba będzie zmiana trenera... odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobra czas spać, mam nadzieję że rano włączę internet i zobaczę tytuł "Fejo zwolniony z Legii" odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Pab(L)o: Ja bym jeszcze dodał Jacka Zielińskiego i jego wspaniałych piłkarzy których nasprowadzał. odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.. @Pab(L)o: I co? I przyjdzie cudotwórca? A może typ pokroju Romeo Jozaka? Problem jest wielowarstwowy a te warstwy są do wypier…lenia z gabinetów Legii. Od tego trzeba zacząć, żeby cos drgnęło we właściwym kierunku. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pab(L)o: Nie ma takiej potrzeby chyba. Jak przegra z gorszymi ekipami to pewnie będzie taka potrzeba. Wyniki nie są złe ale i nie dobre. Takie sobie. Biorąc pod uwagę puchary to nikt nie zrobi mistrza w tym sezonie więc nie ma co się spinać - kadra też nie jest jakaś wybitna by sie nastawiać na mistrza. Z Zieliński na stanowisku dyrektora sportowego nie będzie mistrza bo on sprowadza odgrzewane kotlety. odpowiedz

Glonus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Cóż, porażki się zdarzają... Ale jak to jest, że na trzy mecze z dobrymi drużynami, jak na naszą ligę, Piastem, Rakowem i Pogonią, dostajemy baty i to po nędznej grze (Piast i Raków też trochę pod formą były i to jeszcze bardziej przeraża). Fajnie, że wygrywamy ze słabiakami, ale punkty trzeba zbierać z każdym. Runjanica zwolnili, bo nie było perspektywy dalszego rozwoju zespołu. A teraz, z Fejo, rozwój jest? Jak to mówią: liga jest długa i niejedno zdarzyć się może... Liczę na tą dłuuugą ligę. Bo WIARA i NADZIEJA UMIERA OSTATNIA! Ot, taki to nasz kibicowski los.... odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net Legia na dzień dzisiejszy to po prostu jest Latający cyrk Monty Pythona, i tyle w tym temacie. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolf: to jest odwrócony cyrk. To nie jest śmieszne tylko tragiczne. odpowiedz

Stary chinczyk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zero ambicji zero szacunku. Im szybciej feio out tym lepiej. Ale to musi przejąć trener z dużym warsztatem. Nasuwa się nazwisko magiera Urban. Transfery to kuwa skandal odpowiedz

bzyk(L) - 1 godzinę temu, *.226.150 Zwolnienie Kosty..



Wiecie szkoda strzępić.... odpowiedz

Simon - 52 minuty temu, *.orange.pl @bzyk(L): Kosty już nie odzyskamy. Ale obecna tendencja jest taka, że chętnie za kilka miesięcy przyjmiemy na korzystnych warunkach finansowych Kramera, któremu nie wyjdzie w Konyasporze. odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dno! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Jedyny fart i cud to był mecz z Broendby i za to należy złożyć ręce wiadomo do kogo...Ale na farcie nigdzie się nie zajedzie! Piast,Raków, i teraz Pogoń to 3-ej poważniejsi rywale,ktore nas wyjaśnili! Przed sezonem mówiłem jak to będzie wyglądać,wiec dla mnie to nie jest żadną niespodzianką.Tak samo mówię w tym miejscu... Jutro zmiana trenera,jest koniecznością!Również zawalone okno transferowe i przebudowa składu,zrobiliśmy ogromny krok w tył! FEDA DUDIĆ na trenera!!!On zrobi selekcję I w zimowym oknie trzeba sprowadzić przynajmniej napastnika i rozgrywającego... odpowiedz

JaroDęblin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Smutne to było i niestety przypomina mi najmroczniejsze czasy Czesia Michniewicza- laga od bramkarza na walkę. Tylko walki brak i 80% składu totalnie pod formą. Wstyd i hańba ale od najemników nie ma co wymagać odpowiedz

Tak sobie myślę… - 1 godzinę temu, *.aster.pl Napisałem dwa tygodnie temu, że zweryfikują nas Raków, Pogoń i Górnik a październik już bez Feio. Niektórzy mnie wyśmiali. Niestety miałem rację. odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tak sobie myślę…: ….i myślisz że zwolnią tego wirtuoza ??? Śmiem wątpić odpowiedz

Hhhhhh - 1 godzinę temu, *.. Bez jaj. To są dorośli faceci. Grają aby go zwolnili. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Hhhhhh: ewidentnie, tak to wyglądało! Zero zaangażowania! Niestety toksyk musi odejść! Tutaj nie będzie się panoszył jak w Lubinie! A i trenować nie bardzo potrafi,jedynie pięknie gadać.. A to,to i ja potrafię! odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Znawca: coś ty z byka spadł,on pięknie gada, litości, chyba,że porównując go z jego rodakiem niejakim Santosem,ten to dopiero miał gadane,ale miał jakiś dorobek,ten nasz bohater nie ma żadnego.i tak pozostanie. odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nic się przecież nowego nie stało. Scenariusz taki sam od lat. Ściąganie do klubu piłkarskiego gówna i owijanie go w piękny papierek. Z początku nie śmierdzi bo jest ładnie zapakowane. Ale z biegiem czasu smród zaczyna wyłazić na zewnątrz.

Żeby uratować jakoś sezon, to trzeba Faje jutro zwolnić i zatrudnić trenera. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Kolejne okno zmarnowane, przyszedł szrot i jeszcze za to zapłacili i będą płacić! I trener,który nigdy nie trenował i grał na poziomie ekstraklasy...on już w Polsce jest raczej spalony w trenerce,dobrze że trochę języków zna to może gdzieś się za granicą zahaczy.. jak najszybciej trzeba zatrudnić fachowca,żeby trochę odbudował chłopaków mentalnie bo Fejo im zniszczył psychikę...same te odprawy i gadki w przerwach meczów pokazywane na YouTube, to od razu powiedziałem,że długo z nim nie wytrzymają! On ma taką dziwną energię, wywiera presję że oni nie mogą swobodnie grać,tylko jak psy na kagańcu...poza tym te ustawienie z wahadłami to już cala liga zna dwa lata...A my nie mamy Mladena i Juranovicia żeby to chulało..Czas na konkretne zmiany,oraz odsunąć Zielińskiego od transferów i budowania kadry... odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jezu jakie szczęście że nie gramy o żadne mistrzostwo, bo inaczej byłby wstyd. Niewazne czy to druga czy dwudziesta druga porażka z rzędu, ważne aby bredzic przed lustrem, tylko mistrzostwo, tylko mistrzostwo, Warszawa zasługuje na więcej hehehe. No to są w końcu upragnione początki owego więcej :) odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Piter: polonia k...... odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tytuł powinien brzmieć,nic pozytywnego,nic dobrego nie pokazali, coś jednak pokazali,krótko mówiąc nieporadność i beznadzieję,nic by nie pokazali jakby nie wyszli na boisko bo np.maja grupowe zatrucie,kolizja ,wypadek autobusu itp. odpowiedz

Sum - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Cezar.: pokazali gołą du...e kibicom. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Jest szana ze spokojnie się utrzymają. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Typowałem 3:0 wiec w sumie nie ma tragedii. odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Byliśmy lepsi! Buahaha odpowiedz

Zaniepokojony - 2 godziny temu, *.16.133 Przegrała lepsza drużyna!???? odpowiedz

Ochota (L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Faja out! Z tej mąki chleba nie będzie, jeszcze w ostatnim momencie sprzedali jedynego ogarniętego napastnika który coś strzelał i asystował, ten Nsame niech wraca banany prostować... odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.centertel.pl To już jest koniec,

Nie ma już nic,

Jesteście wolni,

Możecie iść.



Feio,dobry na Motor za słaby na Legię.

Piłkarze Legii Warszawa bez formy,bez chęci,bez głowy,bez sensu.



Że też trzeba im jeszcze płacić za...pracę?



odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Chcemy trenera, a nie portugalskiego kelnera! odpowiedz

Ordon - 2 godziny temu, *.elwico.pl Nam strzelać nie kazano odpowiedz

Glonus - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Redakcjo!

Zmieńcie tytuł!

"Nic nie pokazali" to tak jakby coś pokazali.

Powinno być "Nic pokazali".

odpowiedz

Tasiorsa - 2 godziny temu, *.orange.pl I po co myśmy zwolnili Runjajicia. Ciekawe kiedy Feio amator wyleci. Obstawiam jeszcze 3-4 mecze. odpowiedz

wawiak - 2 godziny temu, *.chello.pl Dziś w PS wywiad z Prezesem Motoru. Faja mu powiedział, że ma facetów ubranych w jednakowe stroje, ale nie ma drużyny. Zastanawiam się kiedy te same słowa powie Prezesowi L ?

Dlaczego po raz kolejny gra Jędrzejczyk, który popełnia szkolne błędy i nie umie trzymać nerwy na wodzy a to tylko w to graj przeciwnikom. A Ziółek sobie siedzi na ławie i dostaje odcisków na tyłku. Nie ma drużyny i tyle. Oglądałem ostatni mecz Betisu, no jeżeli taka pokraka jak Gorgon strzela bramkę przez nikogo nie atakowany, to co będzie jak przyjadą prawdziwi piłkarze z Hiszpanii ? Obym się mylił, ale trzeba się przygotować na łomot odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Właśnie minęła dla Legii 1/4 sezonu ligowego (9 kolejek) i bez większego ryzyka można już postawić tezę że w kolejnym sezonie mistrzostwo poszło się j...ć. Jeśli komuś po dzisiejszym "spektaklu" wydaje się inaczej, powinien zmienić prochy lub lekarza. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nic nie pokazali? Nieprawda,pokazali!

Że są słabi,że cały ten zaciąg najemników jest do bani,że trener nie nauczył drużyny NICZEGO!

Myślałem,że Pan Jacek Zieliński to fachowiec-ale nie- żaden że ściągniętych przez niego zawodników nie jest godzien grać w Legii!

Może kilku młodych coś kiedyś osiagnie,być może Legia na nich zarobi.Ale ci starsi to dno! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.orange.pl Aha i przy golu dla nrdowców autostrada. Obrońcy się rozbiegli , Celhaka nie zdążył (szok i niedowierzanie), a Kacper nie wyciągnął. Gra z tyłu to kryminał odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.99.64 Oby tylko nie spadli niżej, czyżby derby z polonią odpowiedz

Slu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vinagre to jest tragedia taka sama jak ten Gonclaves. Gosc sie rwie do kazdej stojacej pilki i kopie jak kiedys Iwanski na pierwszego obronce. Nsame nie ma sily biegac. Luqinias sie tylko przewraca. I co najwazniejsze przegrywamy w kazdym meczu w lidze od poczatku sezonu srodek pola. W srodku nic nie istnieje a tak sie nie da druzyny zbudowac odpowiedz

Zzz - 2 godziny temu, *.mm.pl Pokazali że kibiców mają daleko w d najemnicy odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale czy ktoś z szanownych kolegów zdziwiony? Był czas przywyknąć.

Co się rzucało w oczy. Wszedł Oyedele. Obserwowałem. Pierwsze podanie dostał w doliczonym czasie po jakiś 15 minutach od wejścia na boisko. Trochę biegał pokazywał się obrońcom, a oni go w sposób oczywist niedostrzegali.

Oczywiście jak już piłkę dostał to vusów nie pokazał (2 wrzutki do bramkarza, zablokowany strzał). Ale jak go będą omijać to i nie pokarze.

To co zrobił paprykarz x Urbańskim to czerwo.

W końcówce Jędza mógł i powinien dać klapsa w zęby bramkarzowi.

I tyle

Gra Legii? Dno odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.spectrum.com Piłkarzyki grają pod siebie trener aut odpowiedz

Matek - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Jacku ????????????????????????????????ale macie trenera !!!!! ???????????????????????? Debele!!!!!!! odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.99.64 Dla kogo gra gual odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ktoś zdziwiony wynikiem? odpowiedz

Jogurt - 2 godziny temu, *.chello.pl żenada. cokolwiek nie napisać to i tak dyrektor i trener zachowają posady odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.167.166 Znów drużyna lepsza przegrała. odpowiedz

skrzat - 2 godziny temu, *.centertel.pl Graja na zwolnienie trenera odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @skrzat: przecież my nie mamy trenera. odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tutaj Guardiola nie pomoże, kto takich nieudaczników kontraktuje odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. jeszce chwila i będziemy w środku tabeli, a następnie coraz niżej.

Brawo trenerio i pajace piłkarzyki odpowiedz

ops2 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Fleja pokazał, że nie ogarnia jeśli z tyłu wystawia 3 wirtuozów rozegrania. Wszołek bez formy jest klasę lepszy od Chodyny , mając oyedele po co wogóle do Szczecina jedzie Albańczyk ???. Urbański i Ziółkowski powinni grać . Ile można wytrzymać nędzę . Jak znów nasz wspaniały trener powie że grali dobrze ……. to trzeba mu znaleźć dobrego specjalistę …..a może nawet hospitalizować …. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie ocena dla trenera i dyr.sportowego,te wkłady do koszulek nie wzięły się znikąd! odpowiedz

sopelos - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hmm, czy był jakiś ładny mecz w którym Legia zagrała za feio? odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.chello.pl Źle, Źle bo Legia to nie tylko klub piłkarski ale ostatni bastion wolnej Polski w Warszawie !Amen!!! odpowiedz

Skarga - 2 godziny temu, *.plus.pl ...pokazali....pokazali.....ten sam paździeż jaki grają od początku sezonu....! Feio zrób coś wkońcu dobrego dla tego klubu i.....Wyp....aj! odpowiedz

WoLa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Fatalne transfery i sprzedaż jedynego wartościowego napastnika na koniec okienka i takie są efekty... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl "Szalona" prędkość Guala w sytuacji sam na sam z bramkarzem.... odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @lucho_83: Blaz to jest przy nim PAN napastnik . Guall to może mięsząc …..ale w szóstkach „” odpowiedz

Wawa1973 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dopóki będzie Daruś nic się nie zmieni. Legia z mistrza została ligowym średniakiem. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk @Wawa1973:

Amen odpowiedz

Marek 160 - 2 godziny temu, *.info.pl Cieniasy z czym do ludu - do końca sezonu powinni grać za darmo bo wstyd przynoszą odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Trudno mieć pretensje do piłkarzy, kiedy taktyka była po prostu żałosna. Regres postępuje i z każdym meczem Legia jest coraz mniej zainteresowana grą w piłkę. Trener kompletnie nie potrafi wykorzystać atutów swoich graczy, a przecież mamy najlepszych graczy w lidze. Gual dziś pokazał, że nie nadaje się do gry. Czy to słabi zawodnik? Nie! Ale jest ofiarą durnej taktyki i braku wyczucia trenera, podobnie jak jego koledzy. Idąc tokiem rozumowania trenera. Dziś PRZEGRAŁ ZESPÓŁ SZEŚĆ RAZY GORSZY, bo to Pogoń oddała sześć razy więcej celnych strzałów. Nie wystawiam ocen po tym meczu, bo piłkarze nie są winni gównianego podejścia Feio do tego meczu. Wymowna była sytuacja z 21 minuty, gdzie Legia nic nie grająca nagle zdobywa piłkę, Kapustka gdzieś tam się szamota i nikt nie włącza się do ataku, bo wszyscy pilnują pozycji w obronie, kiedy to my mamy piłkę. To był najgorszy mecz Feio w Legii, mecz którym pokazał, że nie rozumie zawodników, nie zna ich, nie respektuje formy, nie posiada alternatywnych planów taktycznych, podejmuje decyzje bez logiki, nie podejmuje walki, nie gra dla kibiców, nie zależy mu, jest minimalistyczny, sprowadza Legię do pośredniego klubiku, działa na szkodę wizerunku tego klubu, sprawia, że kibicom jest wstyd za to, co widzą i ogólnie wkur..a wszystkich, którym zależy na dobru Legii. Zaraz przyjdą mecze, gdzie znowu nie będzie czasu na treningi i pojawi się wymuszona rotacja. Może wtedy, zupełnym przypadkiem, szansę dostaną ci, którzy rzeczywiście są najlepsi. Ale zgranie nie posunie się do przodu. Moment na to właśnie mija, miało być lepiej, jest znacznie gorzej, jest ogólnie bardzo źle. Legia zasłużyła na porażkę. Szkoda piłkarzy, że muszą wykonywać polecenia chorągiewki. Może tropem de Bruyne powinni zignorować tego pajaca i grać swoje? Mam nadzieję, że w obliczu obecności tego ignoranta zaczną sami myśleć i grać swoje, wbrew temu co ten oszołom im wygaduje. Wszyscy chcemy (oprócz Feio) Wielkiej Legii i mamy warunki by była wielka. Ale dopóki osoby decyzyjne nie będą potrafiły przyznać się do błędów i będą brnąć na siłę w złe decyzje to będziemy skazani na amatora na ławce, antyfutbol i wstyd za to, co widzimy na boisku. Feio wy..........j. odpowiedz

Ten.... ale to nieważne - 18 minut temu, *.icpnet.pl @Mateusz z Gór: Legia Nie może byc wielką bo to Legia...a ona może być tylko chwilę bo tyle jest warta...nie napiszę więcej bo też jestem człowiekiem....nie ma sensu kibicom legji dop...alac. odpowiedz

Wstyd jak jasny pierun - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zupełnie jakby Legii nie było na boisku. Grali jakby od niechcenia , jakby dopiero wrócili z imienin od wujka Mietka, jakby nie mieli jajek. Podsumowując w Szczecinie po Legii pozostał tylko WSTYD. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.. Na temat meczu kompletnie nie ma sensu się rozpisywać...Napiszę tylko krótko: Feio,Zieliński,Mozyrko do natychmiastowej DYMISJI!!! odpowiedz

SNS - 2 godziny temu, *.. Niech Zieliński weźmie tego Feio na barana i niech udadzą się do Suwałk. Jacuś w Wigrach budował kiedyś ekipę, niech to robi znowu. To jest ich poziom odpowiedz

kolega kolegi - 2 godziny temu, *.plus.pl Dział kreacji już na dobre urządził się głęboko w czarnej zupie, takiej padliny, to nawet za Michniewicza nie było. Nie czarujmy się, wyższej lokaty, niż środek tabeli w tym sezonie oczekiwać nie można, póki co, na razie mamy 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, bo z takimi armatami, to raczej ponownie będziemy obserwować te okolice ligowej tabeli. odpowiedz

Bln - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak nic nie pokazali? Pokazali,że będą walczyć o utrzymanie odpowiedz

Pindoles - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jest pięknie! Kurs na 1 ligę obrany! Uśmiechajmy się! odpowiedz

Miłosz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Teraz wystawiać rezerwy na ligę konferencji i maksymalna mobilizacja na ekstraklasę, aby ratować cień szansy na MP. odpowiedz

(L) z południa - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak tam panie Feio... dzisiaj też przegrała drużyna lepsza? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Pierwsza połowa strzały na bramkę zero. W drugiej połowie jeden celny strzał. Przebiegli 104 kilometry. To jakieś 10-15 kilometrów za mało. Żenada.

Faja do wymiany. To d...a jest a nie trener. Czekam teraz na komunikat z klubu, że trener ma pełne poparcie zarządu. Wtedy będę wiedział, że jego koniec jest bliski.

Chyba trzeba znowu wziąć sprawy w swoje ręce panowie. Jesień się zbliża a na jesień spadają liście. Luqhinhas niech siada na końcu autokaru. odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Spodziewałem się wpier...lu po pierwszej połowie dlatego wynik trzeba uznać za dobry. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No jak nie pokazali.....bramkarz super w kasku....obrona to nasza twierdza deluxe i wspaniale grali wahadłowi i pomocnicy a Gual z Nsame to tylko brawa dla nich bić. Nasz wspaniały Legijny chlebodawca i dyrektor generalny Zielu jak i Pan Trener no i nasi Piłkarze to po prostu super profesjonalne usługi. Nic tylko podwyżki dawać im podwyżkę dać im i podwyżkę dać im. Jak ja się cieszę że nasza Legia Warszawa gra tak wspaniale...... więcej nic się nie liczy. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki..... tylko tych prawdziwych. odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spadek robi realną wizją, w sumie sezon już w plecy nim się dobrze rozpoczął. Brawo Miodek! odpowiedz

Dariusz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo brawo Legia czyżby znów lepsza drurzyna przegrała? Co wy robicie ???? odpowiedz

stempel - 2 godziny temu, *.orange.pl Co to k..... jest !

Kto ściągał ten cały szrot ?

Mam dość !!!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @stempel :



Ale to nie jest wina piłkarzy, że trener znowu zabronił im grać w piłkę. odpowiedz

Hubi40 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @stempel : dyrektor + mioduski. Dobrą wiadomość jaką chce przeczytać po niedzieli to to że srejo zwolniony i paru innych nieudaczników odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.24.194 Zbierają siły na europejskie rozgrywki. Liga sie nie liczy od paru sezonów. odpowiedz

Mario - 2 godziny temu, *.timplus.net Nie ma znaczenia, że przegrali, bo byli przecież lepsi.

Ja ciagle nie mogę uwierzyć, że ktoś ciągle robił pijar Feio, że on taki genialny trener.

Nawet ostatnio jeden nakręcił cały program, że on jest fenomenem.

Wystarczy być obcokrajowcem i już można się tym wozić w Polsce. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl Ktoś dalej ma wrażenie, że ten trener i ta drużyna jest okej?

Ułomni piłkarze kierowani przez ułamnego trenera. Jeśli ktoś dalej nie widzi tej beznadziejności w grze, taktyce i zaangażowaniu, imo powinien przejść badania nad odbiorem rzeczywistości. To nie jest jakaś złośliwość, to stwierdzenie faktów.

odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.chello.pl ale faje znowu w plecy nic nie pokazali i nic nie pokarzą Fejo ciekawe co teraz wymyslisz w komentarzu odpowiedz

Ccc - 2 godziny temu, *.orange.pl Dno dno i dno nadal dno nic wiecej odpowiedz

Wachtel - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak to nic nie pokazali? Gual pokazał że biega jak chłopiec pod trzepakiem, Vinagre pokazał, że celne kopnięcia piłki to element nie do ogarnięcia, reszta, że mają nas gdzieś, i tyle odpowiedz

miki - 2 godziny temu, *.plus.pl TRENER OUT

TRAGEDIA W ATAKU

KOMEDIA W OBRONIE odpowiedz

PanTrener - 2 godziny temu, *.centertel.pl wiadomo wygrała drużyna gorsza.

legia to skład tak na srodek tabeli miejsca 6-10. takie są realia naściagali ogórków to mają. wartość rynkową podbija gra w pucharach dlatego są wyceniani niżej niż gracze innych drużyn. Max Oyedele ogorek jakich mało, gorszy od Celhaki a już ciężko być od Celhaki gorszym. odpowiedz

Do - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @PanTrener: Racja ten Oyedele to nie wiedzial ci sie dzieje na boisku odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Znów byliśmy lepsi. Z taką grą to środek tabeli nas czeka. Legia stała się przeciętną drużyną. Od tych grajków nie można za wiele wymagać. Bo oni niewiele mają do zaoferowania. Faja,jak ja ciebie kocham. odpowiedz

Piotr. H - 2 godziny temu, *.virginm.net Nie ma szans na nic

Kolejny sezon w czapkę

I tak do skutku za naszego włodarza p Mioduskiego odpowiedz

Arc - 1 godzinę temu, *.40.144 @Piotr. H: akurat Mioduski to szacunek za to, że pcha kasę w ten burdel. Ten chłop ma trochę pojęcia o piłce, jednak okręcili go wokół palca pseudo fachowcy z Zielińskim na czele. Widocznie przytula ktoś pajdę za transfery i dlatego jest to zlepek pseudo piłkarzy. Żenada. Niech się Mioduski ogarnie bo ci ludzie topią Legię. Podobnie jest w mojej firmie, gdzie dyrektorzy kręcą prezesem, a firma upada w oczach. odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.mm.pl Jak to nie pokazali Najemnicy pokazali d...ę kibicom odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jestem daleki od zwalniania trenera po raz enty, ale ja nie widzę żadnego pomysłu na grę. To jeden wielki chaos. I jestem ciekaw jaka jest pierwsza "11" Legii, bo rotuje składem okrutnie i skutek tego jest taki, że brak zgrania widać gołym okiem.

Nie wiem o co ty chodzi, ale jak Lech wygra w weekend, to będzie na starcie sezonu osiem punktów straty i z taką gra będzie tylko więcej.

DRAMAT

A Kosta rządzi w Serie A. odpowiedz

Krzychu66 - 2 godziny temu, *.com.tr Fejo i zieliński won odpowiedz

Rudawrona - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Koniec sezonu - Fejo do domu odpowiedz

WF - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Faja wypad do Lublina ! odpowiedz

obiektywny - 2 godziny temu, *.net.pl DNO … kolejny sezon , z tym prezesem nic nie osiągniemy , ale ok excel się świeci na zielono ???? odpowiedz

OSA(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak nic nie pokazali???

Pokazali kolejny raz, że mają swoich kibiców w Sopocie, a hajs i tak się zgadza więc spoko.

Czekam na konferencyjne, pomeczowe piertolenie odpowiedz

Geralt - 2 godziny temu, *.chello.pl Nędzni piłkarza i nędzny trener. Walka o utrzymanie trwa. odpowiedz

Po(L)di - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest wyczekiwana stabilizacja szmaciarzy. Mniej niż zero. odpowiedz

Stary chinczyk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tylko jacek Magiera z impetem na trenera. Feio dziękujemy odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia grać!!! odpowiedz

robert szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Żegnamy trenerze. Dość eksperymentów, zanim będzie za późno odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Patałachy i tyle w temacie jak się ściąga szroty to tak jest co ten vinagre gra tylko piłki do tyłu masakra odpowiedz

TB95 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dno. Koniec opcji portugalskiej odpowiedz

