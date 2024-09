Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Pogonią

Poniedziałek, 23 września 2024 r. 08:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Pogonią przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi, ale wcale nie była to nota pozytywna, bo zaledwie 2,3 w skali 1-6. Najniższą ocenę otrzymał Marc Gual - 1,3 i jest to jednocześnie najniższa indywidualna nota w tym sezonie. W sumie oceniało 1119 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9 (najniższa z 15 meczów tego sezonu).









Tobiasz - 2,3

Jędrzejczyk - 2,2

Urbański - 2,1

Kapustka - 2,0

Chodyna - 2,0

Morishita - 2,0

Kapuadi - 1,9

Oyedele - 1,9

Luquinhas - 1,8

Augustyniak - 1,8

Alfarela - 1,7

Celhaka - 1,7

Ruben Vinagre - 1,7

Wszołek - 1,6

Nsame - 1,6

Gual - 1,3