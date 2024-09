Legia Warszawa 70-77 Śląsk Wrocław. Superpucharu nie będzie

W półfinałowym meczu turnieju o Superpuchar Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali ze Śląskiem Wrocław 70-77. Tym samym legioniści, którzy przystępowali do rywalizacji jako zdobywcy Pucharu Polski w poprzednim sezonie, nie awansowali do zaplanowanego na niedzielę finału.

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mimo porażki, chłopaki nie odpuszczaja walczą na tyle ile mogą. Więc szacunek się nalezy. Skład niestety jest wąski, mimo że Śląsk grał beż jednego gracza.



Śląska skład jest szerszy i mocniejszy fizycznie. Ich center Lynch wygląda potężnie. Nawet Marcel Ponitka lepiej fizycznie wygląda niż u nas.



odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @p10:

Mcgusty, Evans, Pluta, Jones, Silins, Kolenda skuteczność żenująca.

Nie wiem, czy za tego Jonesa nie lepszy byłby De Lattibeaudiere grający u nas w zeszłym sezonie.

Oby wymiana Ponitki na Plutę nie była wymianą siekierki na kijek.

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl chyba najsłabszy skład w ostatnich latach

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ogladalem troxhe 3 kwarty, ale slabizna.

