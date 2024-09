Legiografia - kibicowski album z ostatniego ćwierćwiecza

Środa, 18 września 2024 r. 11:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

1 października ukaże się album z setkami zdjęć kibicowskich Legii Warszawa, przygotowany przez Michała Wyszyńskiego. Wydawnictwo zatytułowane "Legiografia" można zamawiać w przedsprzedaży w promocyjnej cenie 149 złotych plus koszty wysyłki (lub odbiór bezpłatny w ABJ Sport przy Łazienkowskiej). Pierwszych 500 osób, które zamówią album, otrzyma plakat ze zdjęciem oprawy "Boże Chroń Fanatyków" w rozmiarach 140x50cm.



Od 1 października cena regularna będzie wynosić 191,6 zł Część zysku z książki zostanie przeznaczona na szeroko rozumiane cele kibicowskie pod patronatem SKLW.



ZAMÓW PREORDER "LEGIOGRAFII"



Książka zawiera 2000 zdjęć wykonanych od sezonu 1999/2000 do 2023/24. Wiele zdjęć "od kuchni", które do tej pory nie były publikowane, ukazują kibicowski trud fanatyków Legii. - Po trzech latach ciężkiej selekcji ok 70 000 zdjęć z ostatnich 25 lat, wybrałem 2000 fotografii, które przedstawiam Wam teraz w "Legiografii" - zapowiada autor.



To fantastyczny powrót do przeszłości starego stadionu, jak i początków nowego, aż do końca sezonu 2023/2024. Wyborne kadry ukazują: przygotowywanie opraw meczowych, suszenie flag, anegdoty i historie, akcje patriotyczne, protesty i dużo palącej się pirotechniki.



Serwis Legionisci.com jest patronem medialnym tej publikacji.









ZAMÓW PREORDER "LEGIOGRAFII"