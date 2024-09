+ dodaj komentarz

- 3 godziny temu, *.orange.pl

To nie wygląda dobrze. Nie ma zdrowego Vucicia nie ma drużyny.



Niby zaorano wszystko i budowa sztabu od zera, a burdel pozostał. Szkoda, że Skelin nie przyszedł ze swoim asystentem. Skład źle zbudowany pod PLK i co gorsza za wąski. Nie ma Vucicia i problemy na zbiórce. Dodatkowo w składzie gracze którzy kontuzje łapią: Jawun, Shawn. Cieżko będzie grać co trzy dni. A Pluta kozłuje w miejscu i potem rzuca na pałę za 3pkt. Fajnie widać na powtórkach jak trafia trudne rzuty jak ma dzień, ale z regularnością to słabo.



Organizacyjnie z biletami i sektorami też wtopa. Klub zapomniał, kiedy na mecze w PLK przychodziła garstka osób. Taniej jest zebrać się w 3 -4 osoby do Radomia czy Lublina i kupić bilety na wyjeździe. Ceny biletów jak na reprezentację towarzysko z Sochanem. Wiadomo hala mała, ale bez przesady. Zmiana sektorów niepotrzebna. Co to za sektor premium gdzie ciągle ktoś tam chodzi i przeszkadza. Blisko parkietu jest. Ale zdarza się, że tam zupełnie nic nie widać.



Jak nie wzmocni się drużyny to szykuje się walka o playoff. I ciężko będzie o coś więcej. Jedyna nadzieja, że się jakoś złapie formę życiową w maju i zagra super serie w ćwierćfinalne -jak Śląsk w tym sezonie. Wystarczy jednak sezon w którym Dziki przeszkoczą Legię i neutralni kibice mogą się tam przerzucić. Łatwiej dojechać na Koło niż Bemowo. A jeśli wyników sportowych na poziomie BCL to i nowa hala może nie być dla Legii ...



Potrzeba jeszcze jakiegoś wzmocnienia składu przed sezonem i jeszcze jednego w trakcie sezonu . Bo na ten moment to dobrze jedynie wygląda marketing ... A wstyd byłby totalny jakby nas w pierwszych dwóch meczach ograł MKS z Cowellsem w składzie i Kamyk w Lublinie . Oby to tylko były problemy w sparingach, a nie realny problem

odpowiedz