Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. Niepokonani u siebie

Czwartek, 19 września 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legię Warszawa czeka kolejna ciężka ligowa przeprawa - tym razem w Szczecinie. Pogoń w obecnym sezonie nie przegrała jeszcze meczu na własnym stadionie i prowadzona przez nowego, rozpoczynającego swoją karierę trenera będzie próbowała przedłużyć tę passę z Legią, która nie ma dobrych wspomnień z tego obiektu. Zapraszamy na raport dotyczący szczecińskiej drużyny.