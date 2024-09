W sobotnim meczu sparingowym koszykarze Legii Warszawa wygrali z Twardymi Piernikami Toruń 89-83. Sparing: Twarde Pierniki Toruń 83-89 Legia Warszawa Kwarty: 21-23, 18-20, 18-29, 26-17 Legia [punkty, (celne za trzy)] 0. Kameron McGusty 18 (1) 1. Jawun Ewans - 3. Andrzej Pluta 19 (4) 4. Marcin Wieluński 0 10. Mate Vuvić 12 12. Shawn Jones 10 15. Ojars Silnis 5 (1) 23. Michał Kolenda (k) 12 (2) 25. Dominik Grudziński 8 32. Maksymilian Wilczek 5 (1) trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

