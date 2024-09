27-29.09: Weekendowy rozkład jazdy

Rugbistki Legii Warszawa w najbliższą sobotę wezmą udział w turnieju mistrzostw Polski w Mińsku Mazowieckim. Amp futboliści Legii zagrają w turnieju w Bielsku-Białej. Dwoje zawodników sekcji strzeleckiej Legii Warszawa poleciało do stolicy Peru, Limy, na Mistrzostwa Świata Juniorów w strzelectwie sportowym. Nasz klub reprezentować będą Wilhelmina Wośkowiak (konkurencje karabinowe) oraz Wołodymyr Yazykov (strzelania do rzutków). Rozkład jazdy: 27.09 g. 19:30 Legia II Warszawa - Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 27.09 g. 20:00 FC Den Haag - Jong FC Utrecht 28.09 g. 12:00 Legionistki Warszawa - Medyk Konin [piłka nożna kobiet, I liga, LTC] 28.09 g. 16:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18] 28.09 g. 17:45 Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie 28.09 g. 18:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, Radom, Superpuchar Polski] 28.09 g. 20:15 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 29.09 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz [LTC] 29.09 g. 12:15 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 29.09 g. 13:00 Resovia - Olimpia Elbląg 29.09 g. 17:30 Legia Warszawa/Śląsk Wrocław - King Szczecin/Trefl Sopot [kosz, Radom, Superpuchar Polski] Terminy meczów rugbistek w turnieju MP w Mińsku Maz. (ul. Budowlana 2a): 28.09 g. 13:00 Legia Warszawa - Mazovia Mińsk Maz. 28.09 g. 11:40 Arka Gdynia - Legia Warszawa 28.09 g. 15:00 Półfinał Ekstraliga 28.09 g. 15:20 Półfinał Ekstraliga 28.09 g. 15:50 Mecz o 5. miejsce Ekstraliga 28.09 g. 16:10 Mecz o 3. miejsce Ekstraliga 28.09 g. 16:30 Finał Ekstraliga Terminarz meczów koszykarskiej Legii U-14 w EYBL (w Budapeszcie): 27.09 g. 09:00 Legia Warszawa U-14 - Dan Dacian Bukareszt 28.09 g. 18:00 Legia Warszawa U-14 - Vienna United 29.09 g. 09:00 Legia Warszawa U-14 - Stella Azzurra Budapeszt

