Dobrzy Ludzie zawieźli legijne dary dla powodzian

Środa, 18 września 2024 r. 20:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek przy naszym stadionie prowadzona była legijna zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Liczba darów przeszła nasze oczekiwania - mówili organizatorzy zbiórki. Dziś Dobrzy Ludzie dwoma samochodami przekazali podarowane przez legionistów rzeczy do czterech lokalizacji, które ucierpiały w wyniku fali powodziowej: Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie oraz miejcowości Biała Nyska, Morów i najbardziej dotkniętych zniszczeniem Głuchołazów.



"Skala tragedii poraża a ludzie są zostawieni sami sobie... Wszyscy byli zdumieni i wdzięczni, że kibice Legii przyjechali do nich z pomocą. Ponadto od nas na południe Polski pojechało 120 pluszaków, którymi hojnie nas obdarowaliście w trakcie prowadzonej przez nas zbiórki dla małych pacjentów. Wiemy, że pluszaki to nie artykuły pierwszej potrzeby, ale pomyśleliśmy, że być może są dzieci, które utraciły bezpowrotnie ukochane zabawki a być może zwyczajnie choć na chwilę nowa maskotka umili dziecku smutną rzeczywistość. Głęboko wierzymy, że żadna z legijnych grup lub osób, która przekazała nam pluszaki nie będzie żywić urazy, że podjęliśmy taką decyzję. Na podsumowanie akcji pluszakowej jeszcze przyjdzie pora. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom oraz wszystkim grupom legijnym, które zaangażowały się w pomoc powodzianom. Razem możemy wszystko. Pozdrowienia i uszanowania dla kolegów, którzy dwoma busami zawieźli dziś dary w inne potrzebujące rejony" - relacjonują Dobrzy Ludzie.