Wyniki Mateusza Kani na MŚ we Włoszech

We Włoszech odbyły się Mistrzostwa Świata (World Skate Games) w jeździe szybkiej na rolkach, w których wystartował zawodnik łyżwiarskiej Legii, Mateusz Kania . Legionista rywalizował zarówno na torze (w Montesilvano), jak i na ulicy (w Pescarze). Najwyżej sklasyfikowany został w wyścigu na 1 okrążenie na ulicy - zajmując 18. miejsce z czasem 24.411 sekundy. Wyniki legionisty: 200m: 35. Mateusz Kania 19.100s 1000m: 42. Mateusz Kania 1:29.507 min. 100m (ulica): 33. Mateusz Kania 10.665s Maraton (ulica): 151. Mateusz Kania 1:09:37.008 1 okrążenie (ulica): 18. Mateusz Kania 24.411s

