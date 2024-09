25-26.09: Rozkład jazdy

Trzecioligowe rezerwy Legii rozegrają dziś zaległe spotkanie z GKS-em Bełchatów - to odbędzie się o godzinie 16:00 w LTC. Radomiak wieczorem zagra wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze w rozgrywkach Pucharu Polski. Pięcioro pięcioboistów Legii rozpoczyna rywalizację w mistrzostwach Świata do lat 19: Hanna Jakubowska, Katarzyna Dębska, Igor Radomyski, Maksymilian Dobosz i Franciszek Dubrawski.



Tenisista Legii, Jan Urbański startuje w Parmie w Mistrzostwach Europy do lat 16.



Trzech pięściarzy Legii startuje w międzynarodowym turnieju im. Feliksa Stamma w Kielcach - Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5kg), Paweł Sulęcki (-67kg) oraz Jakub Straszewski (-86kg).



Rozkład jazdy:

25.09 g. 16:00 Legia II Warszawa - GKS Bełchatów [LTC]

25.09 g. 20:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom



Młodzież:

25.09 g. 15:00 Znicz Pruszków '09 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

25.09 g. 16:00 Ostrowianka Ostrów Maz.'11 - Legia U14 [Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3]

25.09 g. 19:00 Legia LSS U17 - Broń Radom '08 [LTC 7]

26.09 g. 14:45 Legia Warszawa U-14 - ABA Legnano U-14 [kosz, Budapeszt]