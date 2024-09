Koszykówka

Bilety na turniej o koszykarski Superpuchar w Radomiu

Czwartek, 19 września 2024 r. 09:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa, jako zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2023/24, zagrają w przyszły weekend - po raz pierwszy w swojej historii o Superpuchar Polski. Walka o to trofeum po raz pierwszy odbędzie się w formie dwudniowego turnieju, w którym oprócz zdobywcy PP, zagrają także trzej ligowi medaliści. W sobotnim półfinale Legia zmierzy się ze Śląskiem Wrocław o godzinie 18:30. Finał, w którym zwycięzca meczu Legii ze Śląskiem zagra albo z Kingiem Szczecin albo Treflem Sopot, rozpocznie się o 17:30. Turniej o Superpuchar Polski im. Adama Wójcika rozegrany zostanie w Radomiu, przy ulicy Struga 63, w nowej hali przy stadionie Radomiaka.



Bilety na sobotnie mecze kupić można TUTAJ w cenie 20 zł (za koszami) oraz 30 złotych (trybuny proste) plus opłata manipulacyjna. Stucenci, uczniowie, emeryci i renciści mogą liczyć na 50-procentową zniżkę. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecze bezpłatnie, bez gwarancji osobnego miejsca siedzącego.



Bilety na finał można kupić TUTAJ.



Terminarz turnieju o koszykarski Superpuchar Polski:

28.09 (SO) g. 15:30 Trefl Sopot - King Szczecin

28.09 (SO) g. 18:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

29.09 (ND) g. 17:30 Finał