Młodzież: mecze weekendowe

Czwartek, 19 września 2024 r. 11:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 7-2 Górnika w Zabrzu i zbliżają się powoli do czołówki tabeli. Legia U17 pokonała 2-1 Polonię i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Legia U16 pokonała 3-2 Wisłę Płock. Gorzej poszło graczom o rok młodszym, którzy byli nieskuteczni i zremisowali z płocczanami 1-1. Legia U14 wygrała 4-0 z Pogonią Siedlce. Zwycięstwa odniosły zespoły U14, U16 i U17 LSS. Grały także młodsze zespoły Akademii i Legia Soccer Schools. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19 (2006/7 i młodsi): Górnik Zabrze 2-7 Legia Warszawa

Gole:

0-1 6 min. Samuel Šarudi (as. Przemysław Mizera)

0-2 17 min. Przemysław Mizera (karny na Karolu Kosiorku)

0-3 29 min. Jakub Zbróg (karny)

1-3 35 min. Brian Malecki

1-4 44 min. Samuel Kovačik

1-5 57 min. Bartosz Dembek (as. Maciej Saletra)

2-5 66 min. Karol Kosiorek (sam.)

2-6 67 min. Przemysław Mizera

2-7 73 min. Samuel Kovačik (as. Maciej Ruszkiewicz)



Legia: Michał Bobier – Jakub Jendryka (70' Dawid Foks), Bartosz Dembek, Karol Kosiorek, Mateusz Lauryn [08] – Maciej Saletra Ż(84' Jan Kniat), Samuel Šarudi, Maciej Ruszkiewicz [08]Ż – Jakub Zbróg (84' Mateusz Konopka), Przemysław Mizera (70' Tomasz Rojkowski), Igor Skrobała (20' Samuel Kovačik Ż). Rezerwa: Tomasz Pietruniak (br), Igor Busz, Eryk Mikanowicz

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17: Legia 2-1(0-1) MKS Polonia Warszawa '08

Gole:

0-1 35 min. Damian Poczwardowski

1-1 50 min. Jan Gawarecki (as. Ksawery Jeżewski)

2-1 83 min. Ksawery Jeżewski (as. Marcel Kiełbasiński)



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy (Kpt), Bartosz Korżyński [09], Aleksander Wyganowski [09] - Marcel Kiełbasiński (83' Kacper Morawiec), Szymon Piasta [09], Maksymilian Sterniczuk (46' Piotr Bartnicki [09]) - Stanisłąw Kubiak (46' Edo von Brandt-Etchemendigaray[09]), Ksawery Jeżewski, Jan Gawarecki (70' Jacob Levy). Rezerwa: Stanisław Stachera (br), Jan Musiałek, Juliusz Rafalski, Kristijan Jovović, Athanasios Christopoulos

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Po dramatycznym spotkaniu i zwycięskim golu Ksawerego Jeżewskiego w ostatnich minutach, legioniści wygrali pojedynek derbowy i zdobyli komplet punktów w meczu z Polonią. Legia prowadzi w tabeli grupy wschodniej CLJ U17 z 18 pkt. w 6 meczach, przed Stalą Rzeszów i AKS SMS Łódź.



I liga Maz. U17: Legia LSS U17 1-0 90-0) Radomiak Radom 2008

Gole:

1-0 87 min. Jakub Drzazga (as. Karol Oksztul)



Kolejny thriller w meczu zespołu U17 Legia Soccer Schools, tym razem z happy endem, w spotkaniu ligowym z Radomiakiem 2008, spadkowiczem z ekstraligi. Znów decydowała jedna bramka, a zdobył ją w 87. minucie Jakub Drzazga, po podaniu Karola Oksztula; tym samym drużyna LSS wygrała z Radomiakiem 1-0.





Ekstraliga U16: Wisła Plock'09 2-3(1-3) Legia U16

Gole:

1-0 16 min. Tomasz Dąbrowski

1-1 20 min. Igor Brzeziński (as. Vu Hoang Nguyen)

1-2 31 min. Igor Brzeziński (as. Olivier Pławiński)

1-3 45+2 min. Oskar Maj (rzut karny)

2-3 90+2 min. Juliusz Linke



Legia: Jan Pietrzak - Igor Owczarczyk, Oskar Putrzyński [10]Ż, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (80' Kazimierz Szydło) - Bartosz Jukowski, Vu Hoang Nguyen (65' Wiktor Zugaj), Franciszek Stępniewski [10](80' Firdavs Otabekov) - Igor Brzeziński [10], Oskar Maj (63' Dawid Mastalski), Olivier Pławiński. Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski (br)[10]

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



II liga okr. U16 (2009 i mł.) AP FFK Warszawa '09 2-4 (2-1) Legia LSS U16



W meczu 4. kolejki II ligi warszawskiej U16, zespół Legia Soccer Schools 2009/10 pokonał na wyjeździe 4-2 FFK Warszawa. Zespół z Bielan prowadził do przerwy 2-1, ale druga połowa była znacznie lepsza w wykonaniu legionistów, którzy w tabeli prowadzą z 5 pkt. przewagi nad Agrykolą.



CLJ U15(2010 i mł.): Legia U15 1-1(1-0) Wisła Płock

Gole:

1-0 9 min. Bartosz Przybyłko (as. Olivier Pruszyński)

1-1 73 min. Bartosz Kamiński b.a.



Strzały (celne)[20-80']: Legia 15(7)- Wisła 3(3).



Legia: Franciszek Golański - Olivier Pruszyński (41' Igor Lechecki), Marek Suchodół (80' Artur Szmyt), Adrian Siekaniec, Jarosław Kuc - Marcel Laszczyk, Xavier Dąbkowski (74' Tymon Płoszka), Aleksander Badowski (59' Dawid Rodak) - Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko (64' Adrian Pućka), Filip Kwiecień oraz: Jan Szybicki, Antoni Błoński, Błażej Ślazyk (br)



Ekstraliga U14 (2011 i mł.): Pogoń Siedlce 0-4(0-1) Legia Warszawa U14

0-1 15 min. Aleks Szybalski

0-2 58 min. Antoni Kośmider (as. Fryderyk Paprocki)

0-3 66 min. Fryderyk Paprocki (as. Antoni Kośmider)

0-4 73 min. Fryderyk Paprocki



II liga okr. U14: AP FFK Warszawa 2-7(2-2) Legia Soccer Schools U14(2011)



Do przerwy mecz był dosyć zacięty, a legioniści średnio odnajdywali się na niewielkiej powierzchni, ale po przerwie zdecydowanie przejęli inicjatywę, zaś hat trickiem popisał się Chojnacki. Legioniści na razie prowadzą w tabeli z kompletem punktów.



Sparing (2012 i mł.): Legia U13 - Lech Poznań U13



Strzały (celne): Legia 17(10) - Lech 9(5)



Legia: Stanisław Składnik, gracz testowany - Ignacy Silski (Kpt), Oskar Marzec, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz, Filip Jasiński, Natan Turniak, Łukasz Stankiewicz, Dawid Ruciński, Krzysztof Opanowski, Aleksander Barski, Michał Har, gracze testowani

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Piotr Chmiel



I liga U13: Legia U13 - SEMP Ursynów 2012



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski (Kpt), Oskar Marzec, Jan Włodarski, Łukasz Stankiewicz, Oskar Matusiewicz, Filip Jasiński, Dawid Ruciński, Krzysztof Opanowski, Aleksander Barski, Michał Har, Konstanty Leonkiewicz [2013]

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Piotr Chmiel



II liga U13 (2012 i mł.): UKS Nowa Wieś 3-3 Legia LSS U13



Zacięte spotkanie w którym sytuacja zmieniała się parokrotnie. Legioniści skutecznie dogonili przeciwników, jednak nie zdołali już doprowadzić do wygranej. Warto na marginesie zauważyć, że głównymi bohaterami meczu są młodzi zawodnicy, a rodzicom nie przystoją pewne zachowania. Zaczepianie i dekoncentrowanie zawodników nie powinno mieć miejsca. Nieco przykre, bo nasi gracze pierwszy raz spotkali się z podobną sytuacją w takim wymiarze; pozostaje mieć nadzieję, że po raz ostatni.



Sparing U12 (2013 i mł.): Legia U12 - Lech Poznań U12



Strzały (celne): Legia 17(14) - Lech 28(14)



Legia: Jakub Tkaczyk, Antoni Adamkiewicz, Konstanty Leonkiewicz, gr. testowany, Piotr Nowotka, Konstantsin Yushkavets [14], Maksymilian Pająk, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Michael Oyedele, Leon Kowalczyk, gracz testowany, Szymon Chodkowski

Trener: Sebastian Kowalski



Festiwal gier U11 i U10 w LTC:



W niedzielę odbył się mini-turniej U10 i U11 w LTC. Na dwóch boiskach rywalizowały Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Legia Warszawa i niemiecki RB Lipsk. starsza drużyna Legii szczególnie dobrze pokazała się w meczach ze Śląskiem i RasenBallsport - goście zaczynali mocno, ale potem Legia otrząsała się z ich przewagi i pokazywała sporo ładnych akcji.



Strzały: Legia U11 13(6) - RB 11(7)



Strzały: Legia 13(8) - Śląsk 14(4)



Na boisku obok rywalizowali chłopcy o rok młodsi (rocznik 2015 i mł.). Również była to wartościowa rywalizacja, niemniej w porównaniu do sobotniego sparingu z RB Lipsk, tym razem legioniści wydawali się ciut rozkojarzeni i zaprezentowali się "w kratkę".