Koszykówka

Bilety na mecze Legii w ENBL 2024/25

Piątek, 20 września 2024 r. 07:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2024/25 koszykarze Legii Warszawa rywalizować będą w rozgrywkach European North Basketball League. W fazie grupowej nasz zespół czeka 8 meczów, w tym cztery domowe. Sprzedaż biletów na pierwsze spotkanie ENBL rozpocznie się w dziś o godzinie 12:00 na eBilet.pl.



Rywalizację w rozgrywkach ENBL rozpoczniemy już 2 października, kiedy w hali na Bemowie podejmować będziemy norweski Fyllingen Basket. W listopadzie czeka nas jeszcze spotkanie z duńskim Bakken Bears, w grudniu z niemieckim Bamberg Baskets, a na początku lutego fazę grupową zakończymy domowym spotkaniem z Keilą Basket z Estonii.



Ceny biletów na spotkania ENBL będą niższe niż na mecze ligowe - najtańsze wejściówki będą dostępne nawet za 5 złotych. Posiadacze abonamentów na sezon 2024/25 mają zapewnione miejsce na wszystkich spotkaniach fazy grupowej rozgrywek ENBL bez dodatkowych opłat. Karnety można kupować do 24 września włącznie TUTAJ.



Ceny biletów na mecze ENBL w sezonie 2024/25:

Kat. czarna (rodzinna): 5 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

Kat. zielona: 20 zł (ulgowy), 30 zł (normalny)

Kat. biała: 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)

Kat. czerwona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. Premium: 50 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)



Cztery najlepsze zespoły każdej z grup zapewnią sobie awans do fazy play-off i ta rozgrywana będzie w formacie: A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1 w następujących terminach: 8 lutego oraz 21 marca. Zwycięzcy dwumeczów awansują do Final Four, który rozegrany zostanie w dniach 8-9 kwietnia.



Terminy meczów Legii w rozgrywkach ENBL w sezonie 2024/25:

02.10 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Fyllingen Basket

17.10 (CZ) g. 19:00 Dinamo Bukareszt - Legia Warszawa

22.10 (WT) g. 18:00 Inter Bratysława - Legia Warszawa

30.10 (ŚR) g. 19:30 Bristol Flyers - Legia Warszawa

06.11 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Bakken Bears

11.12 (ŚR) Legia Warszawa - Bamberg Baskets (termin może ulec zmianie)

28.01 (WT) g. 18:00 Basket Brno - Legia Warszawa

04.02 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Keila Basket

08.02 (SO) Pierwsze mecze play-off

21.03 (PT) Rewanżowe mecze play-off

08.04 (WT) Półfinały

09.04 (ŚR) Mecz o 3. miejsce i Finał