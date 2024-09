W poniedziałek kolejna legijna zbiórka dla powodzian

Czwartek, 19 września 2024 r. 16:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy poniedziałek, 23 września, w godzinach 17:00 - 20:00 pod stadionem Legii zorganizowana będzie kolejna zbiórka dla powodzian. "Kibice z innych grup legijnych cały czas rozwożą i będą przez weekend rozwozić przekazane przez Was i zebrane dary, ale niestety to ciągle nie wystarczy. W poniedziałek ponownie możecie wesprzeć powodzian" - informują Dobrzy Ludzie.



Tym razem prosimy nie przynosić wody, ani zwykłych ubrań.



Zbierane będą: środki czystości, środki odkażające i do dezynfekcji, proszki i płyny do prania, łopaty, szpadle, miotły, granie, mopy, ściągaczki do wody, ścierki, worki na odpady, rękawiczki gumowe, lateksowe itp., rękawiczki robocze, odzież robocza, kalosze, latarki, latarki czołowe + baterie, taczki, wiadra, maseczki, środki przeciwbólowe, leki, apteczki, świeczki, zapałki/zapalniczki, pasty do mycia rąk, kremy, pościel, koce, kołdry, poduszki, śpiwory, ręczniki, sztućce, kubki i talerze.