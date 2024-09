Finał Berkiety w W15 w Szarm el-Szejk

Tomasz Berkieta wziął udział w tenisowym turnieju ITF W15 w Szarm el-Szejk. Legionista w grze pojedynczej dotarł do finału, w którym przegrał dziż z Tiurnewem 5-7, 1-6. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - Daniil Golubev 6-2, 6-1 II runda: Tomasz Berkieta - Filip Pieczonka 6-7(4), 6-3, 1-1 (ret.) 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Marcel Kamrowski 6-1, 6-2 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Alexandr Binda (Włochy) 6-4, 6-4 Finał: Tomasz Berkieta - Evgenii Tiurnev 5-7, 1-6 I runda: Tomasz Berkieta/Fryderyk Lechno-Wasiutyński - Pietro Orlando Fellin (Włochy)/Maxwell McKennon (USA) 3-6, 3-6

