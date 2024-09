Jeszcze przed początkiem wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin, a dokładnie podczas rozgrzewki, urazu doznał Tomas Pekhart . Napastnik nie zasiadł ostatecznie na ławce rezerwowych i udał się na badania do szpitala. Nie wiadomo na ten moment, jak poważna jest kontuzja Czecha.

Syn księdza - 37 minut temu, *.netfala.pl Jecek Z. to Ty wymysliłeś przedłużenie kontraktu z emerytem... brawooo odpowiedz

Szary - 47 minut temu, *.vectranet.pl Zostaje jeden emeryt z Afryki. Czemu w Legii zawsze muszą być tego typu problemy? Panie Jacku Zielu czy to jest poważne? odpowiedz

Paprykarz - 56 minut temu, *.centertel.pl Tobiasz piłkę wybijał na rozgrzewce i trafił go w głowę. Całkiem śmiesznie to z trybun wyglądało odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Poczuł pismo nosem i nie dziadostwa firmować odpowiedz

W Mokotów - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Emeryt to non-stop kontuzja... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i fajnie.

Wróci w grudniu na dwa ostatnie spotkania. Kasa się zgadza więc jest ok. odpowiedz

Marco - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak można dostać urazu w rozgrzewce ale amatorka. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl WZMOCNIENIE!!!! odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tomaszowi już czas podziękować , choć gorszy od tych co dziś grali nie jest odpowiedz

