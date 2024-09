10. kolejka Ekstraklasy

Piątek, 27 września 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Z 8. miejsca Legia Warszawa przystąpi do zmagań w ramach 10. kolejki Ekstraklasy. Jej rywalem w sobotni wieczór będzie Górnik Zabrze, który zajmuje obecnie 9. pozycję. Jest to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie w tej kolejce. W piątek GKS zagra z Pogonią, a Lechia z Widzewem. Dzień później Puszcza pojedzie do Częstochowy, a Śląsk do Lublina. W niedzielę aktualnie liderujący Lech zagra na wyjeździe z Koroną. Na zakończenie kolejki czeka nas spotkanie pomiędzy Cracovią i Stalą.