Wyniki 10. kolejki Ekstraklasy

Wolfik - 29.09.2024 / 18:54, *.chello.pl Lech w niedużym stopniu zmienił skład. Ale zyskał trenera. Nie grają w pucharach, sensacyjnie odpadli z PP zatem mają wszelkie dane ku temu, by zyskiwać przewagę. Niestety, w polskich realiach z tak skonstruowaną kadrą jaką ma teraz Legia nie ma szans ugrać czegokolwiek na trzech frontach. W pucharach grać trzeba (zastrzyk finansowy), PP odpuścić nie wolno bo to najkrótsza droga do Europy. Mistrzostwo niestety nie jest w naszym zasięgu, chyba że zimą znacząco wzmocnimy zespół. Ale w to nie wierzę. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 29.09.2024 / 16:44, *.orange.pl 10 pkt straty do lidera... Już we wrześniu... Wstyd ... Nie chcę się bardziej nakręcać.... odpowiedz

Olek - 29.09.2024 / 09:56, *.vectranet.pl https://www.sport.pl/pilka/7,65039,31344503,boniek-przejechal-sie-po-legii-to-musialo-zabolec.html#sondaz



odpowiedz

Mariol - 29.09.2024 / 07:51, *.wanadoo.fr Widzę że w tym sezonie żeby załapać się na puchary to będzie potrzebny naprawdę cud lub mega fart. Szkoda że na tym etapie nie ma szans na mistrza. odpowiedz

eduardo - 29.09.2024 / 19:57, *.toneticgroup.pl @Mariol : tylko przez PP, ale nie z taka gra odpowiedz

reckLess - 28.09.2024 / 22:58, *.orange.pl Wprdlć faję.



Widzę to samo od tylu lat. Awans do pucharów = schylanie się po mydło w lidze.

odpowiedz

Olo - 28.09.2024 / 10:35, *.chello.pl Legia nie jest w stanie wygrać z Pogonią, która dostaje oklep na luzie od bieniaminka z GKSu... mocna ta Legia, nie ma co. odpowiedz

Bolo - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Olo: Pogoń u siebie a na wyjazdach, to dwa krańce wszechświata. odpowiedz

Antek - 27.09.2024 / 11:17, *.spectrum.com Rekruci wojskowi z legi wyrwikufel odpowiedz

Wyrwikufel - 27.09.2024 / 10:51, *.netfala.pl Panie i Panowie mój ekspercki nos wyczuwa, że Legia od tej kolejki ruszy z kopyta i wciągnie ekstraklapę nosem. Myślę, że te przegrane to była tylko zasłona dymna żeby teraz znienacka przypuścić atak na mistrza i zaskoczyć rywali. W weekend czekają nas bardzo pozytywne emocje a mianowicie już dziś gieksiarze rozbiją majtków ze Szczecina, w sobotę puszczanie po zaciętym meczu wywiozą punkty spod Najjaśniejszej, a Legia nie da szans hanysom. W niedzielę scyzoryki spuszczą łomot łachowi a piastunki z łatwością pogonią diskopolowców. I pniemy się w tabeli i jedziemy na mistrza! odpowiedz

Barnaba - 27.09.2024 / 18:15, *.orange.pl @Wyrwikufel: Naprawdę, to będzie kolejka cudów!!!

Dziękuję Szanowny Kolego, poprawiłeś mi humor aż do niedzieli.

Ale jednak po cichu liczę, że cud się ziści... odpowiedz

Lupus - 28.09.2024 / 00:49, *.centertel.pl @Wyrwikufel: Z GKS-em się spełniło!

Zobaczymy co z resztą.

PS

Co Kolega bierze (pali) że takie wyniki w typach? odpowiedz

Rumcajs - 28.09.2024 / 11:13, *.t-mobile.pl @Lupus: Przecież to kiepski trol który czasami pisze jako Władeczek lub Pawełek. Słabe żarty słabego człowieka. odpowiedz

Barnaba - 28.09.2024 / 14:23, *.orange.pl @Rumcajs: O, przybył Pan Maruda, co potrafi zepsuć każdą zabawę, a ironia i humor mija jego poważną osobę o całe lata świetlne.

Tak jak niedawno pisałeś do mnie, tak ja dziś odpiszę tak samo: jak Ci się nie podoba, nie czytaj i nie odpisuj. (Kto mieczem wojuje, temu się ucho nie urwie-) odpowiedz

Qwerty - 28.09.2024 / 22:29, *.plus.pl @Wyrwikufel: i jak to wytłumaczysz wizjonerze? odpowiedz

Olo - 29.09.2024 / 17:06, *.chello.pl @Wyrwikufel: To żeś wyczuł tym nosem! :D Może już lepiej nie wąchaj! :D odpowiedz

