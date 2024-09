Konferencja prasowa

Urban: Legii zawdzięczam bardzo dużo

Piątek, 27 września 2024 r. 10:15 źródło: Górnik Zabrze

- Akurat tak się zdarzyło, że my zagraliśmy 120 minut w meczu z Radomiakiem, a Legia miała wolne. Teraz nie many 3 dni do meczu tylko 2. Nie szukajmy dziury w całym. Będziemy robili wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej na Legię i żeby tam szukać punktów. Mówimy o mentalności, o fizyczności - to wszystko jak się mówi potocznie "zobaczymy w praniu" - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener Górnika Zabrze, Jan Urban.









- Nie raz podkreślałem, że nie zgadzałem się z tym, że z Legii zwolnili mnie w danym momencie, bo do dzisiaj nie było takiego zespołu, który grałby do grudnia w pucharach i byłby w ligowej tabeli na pierwszym miejscu. A i tak mnie zwolnili. Trzeba było później z przymrużeniem oka na to patrzeć, bo dla mnie to były decyzje amatorskie. Nie będę oszukiwał, nie będę dwulicowcem. Ja Legii zawdzięczam bardzo dużo, Górnikowi Zabrze bardzo dużo, ale nie mogę zakłamywać rzeczywistości. Zrobiłem ile mogłem dla Górnika Zabrze, będąc piłkarzem i robię ile mogę, będąc trenerem. Legia Warszawa jako pierwsza dała mi szansę prowadzenia drużyny w Ekstraklasie i robiłem wszystko, co mogłem. Po czasie dostałem drugą szansę i tak samo starałem się wykonywać swoją pracę, bo jestem trenerem, jestem profesjonalistą. Moja kariera jest pogmatwana, bo z jednej strony wychowałem się w Victorii Jaworzno, grałem w Zagłębiu Sosnowiec. Zagłębie i Legia trzymają się razem, a z Górnikiem już nie. Grałem w Górniku, strzelałem bramki przeciwko Legii, później trenowałem Legię, teraz Górnika. Nie mogę złego słowa powiedzieć o tych klubach.



- Każdy jest, jaki jest. Nie szukałbym nie wiadomo czego. Goncalo Feio taki po prostu jest. Inny trener zachowuje się inaczej, jeszcze inny zachowuje się fajnie po wygranej, a jak przegra, to jest inny. To kwestia osobista a nie zmiany pokoleniowej.