Feio: Wierzę w naszą pracę i tę drużynę

- Sytuacja zdrowotna jest podobna. Jedyna naprawdę zła wiadomość jest taka, że wczoraj Jan Leszczyński zerwał więzadło w meczu rezerw. Poza tym nic się nie zmieniło. W tym tygodniu Goncalves trenował z drużyną, ale jeszcze nie na sto procent. Zobaczymy, jak w najbliższych godzinach potoczy się sytuacja. Za dużo taktyki? - Żaden piłkarz nie prosił mnie o mniej taktyki, nie było takiej rozmowy. Ważne jest, żebyśmy mogli przełożyć to, co robimy na treningach, na mecze. Żebyśmy byli w stanie złapać swój rytm i luz piłkarski, oraz żebyśmy mogli pokazać, jakie mamy umiejętności. - Jak złapać ten luz? Z każdym zwycięstwem pewność siebie rośnie. Ponadto pracujemy nad sferą mentalną i wierzymy w siebie. Jestem przekonany, że w sobotę drużyna wejdzie w mecz z dużą determinacją, by go wygrać. - Cały czas pracujemy nad zmianami i rozwojem poszczególnych elementów naszej gry. Najważniejsze jest, żebyśmy uwierzyli, że mamy większość sezonu przed sobą. To zaczyna się ode mnie jako trenera - ja wierzę w naszą pracę i w tę drużynę. To musi przekładać się na sztab, na piłkarzy, a z drużyny na kibiców. - Kiedy wszystko jest idealnie, zawsze jest łatwo. W LTC, chodząc po korytarzach, można zobaczyć na ścianach zdjęcia opraw "Legia do końca", "Nie poddawaj się", są też przyśpiewki kibicowskie, które się do tego odnoszą. Pierwszym krokiem do niepoddania się jest wiara. Sztab i drużyna wierzą, więc spowodujemy, że kibice też uwierzą. - Górnik wygrał w ostatniej kolejce bardzo ważny mecz dla całej społeczności. To dobrze grający zespół. Jan Urban jest znany z określonego stylu, a Górnik jest tego potwierdzeniem. Mają szybkich piłkarzy na skrzydłach, Erik Janża dobrze dośrodkowuje, a do tego jest Lukas Podolski z dobrym strzałem, podobnie Rasak. To zespół, który jest groźny w wielu aspektach i na pewno docenimy jego umiejętności. Wiemy, że postawi nam trudne warunki.

Koczi - 27 minut temu, *.centertel.pl A ja wierzę i coś czuję że po meczu w Białymstoku będziesz bezrobotny. odpowiedz

Zyrardow - 38 minut temu, *.125.69 Feio to człowiek - mem

On wierzy że to co ludzie czytają jest prawda

Od początku wydawał się dziwny

Bo dużo gada ..i im więcej gada tym Legia gra gorzej

Ostrzegałem już w sierpniu że to patologiczny narcyz u jak to narcyz jest tylko sobą zainteresowany

Miałbym to gdzieś gdyby nie kosztem Legii odpowiedz

Alex Bielany - 49 minut temu, *.54.227 A ja nie, tu jest misiu brodaty Legia Warszawa, a nie lublińskie zadupie, gdzie na widok odnowy biologicznej chamom kopary opadały z zachwytu i wpatrzeni byli w ciebie jak w obrazek. Na Legię twoje metody ala murińjo z temu. odpowiedz

odp - 14 minut temu, *.103.36 @Alex Bielany : pojedź do Lublina (pociąg jedzie ok. 2 godziny) i wtedy pisz o zadupiu, no chyba, że pochodzisz spod Lublina odpowiedz

Hiszpan - 59 minut temu, *.play-internet.pl Już sie poddal. Wie ze zadanie go przerosło. Nie zajedzie sie daleko na sztuczkach socjotechnice i słowach. Warsztatu brak i autorytetu. Flick przestawił Barcę na grę na Lewego i wszystko sie zgadza. Tu nic sie nie zgadza. Ale to Jay-Z dał zgodę na ten nieudany eksperyment i tez powinien odejsc. Tylko Legii szkoda. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale my już nie wierzymy ani w ciebie ani w tę pseudo drużynę którą stworzyłeś! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Goncalo a ja po 33 latach kibicowania LEGII to już z nią trochę czasu przeżyłem i nie wierzę w Twoje ładne opowieści dziwnej treści i te bajki które opowiadasz. Obym się mylił. Nadzieja umiera ostatnia. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Dużo zdrówka i samych zwycięstw Legii.... naszej ukochanej LEGII! odpowiedz

kubarson - 1 godzinę temu, *.co.uk Nie da się tego słuchać/czytać... gość pluje nam prosto w twarz i mówi, że pada deszcz... o jakiej serii zwycięstw on mówi jak my przegrywamy od 2 tygodni bez jakiegokolwiek zaangażowania, walki, pomysłu na wykreowanie akcji.. tego nie da się, zmienić w tydzień.. poza tym miał całą przerwę na reprezentację, żeby naoliwić maszynę i zacząć zwyciężać, to co? 5 dni wolnego i w papę od naprawdę słabego Rakowa.. odpowiedz

Podaj się do dymisji - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bajkopisarz, tu jest Stolica,Warszawa,Legia wf-isto ! odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.. Feio, puszczałbym te Twoje konferencje swoim dzieciom zamiast bajki na dobranoc, ale pewnie by mnie wyśmiały że to bzdury. A wierzą w Mikołaja i gadające psy prowadzące quady. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.70.100 Jeżeli w Sobotę nie będzie Walki, zaangażowania, ambicji, pomysłu na grę, to w Mistrzostwo już w tym sezonie nie uwierzę! odpowiedz

Wolf - 25 minut temu, *.virginm.net @lucho_83: Wiesz co w mistrzostwo to już wierzą tylko kibice. To od jakiegoś czasu wygląda tak jak by Legia nie chciała zdobyć tego mistrzostwa,Mioduski doszedł do wniosku że łatwiej jest zarobić na graniu w Lidze Konferencji. Tak to dla mnie wygląda. odpowiedz

Kimir Sen - 1 godzinę temu, *.net.pl daj już spokój gawędziarzu odpowiedz

