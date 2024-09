Nowy lekarz pierwszej drużyny

W połowie sierpnia z pracy z pierwszym zespołem zrezygnował dotychczasowy główny lekarz - Filip Latawiec . Wówczas jego obowiązki przejął drugi lekarz Maciej Kostewicz , który wspierał Latawca w pracy z "jedynką". Od niedawna do sztabu medycznego drużyny Goncalo Feio dołączył Mateusz Dłutowski , który od teraz będzie pierwszym lekarzem drużyny.

fan1956 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tam potrzebny jest specjalista z Tworek i kilka sztuk kaftanów, w pierwszej kolejności dla geniuszy (faja -anty trener, Jacuś - anty dyrektor i jakiś tam mozejko czy h.j wie jak zwą). odpowiedz

Franek - 6 godzin temu, *.chello.pl Im trenera potrzeba w pierwszej kolejności odpowiedz

bronek49 - 7 godzin temu, *.vectranet.pl może nowy lekarz będzie leczył zawodników krócej bo w Legii zawsze leczenie kontuzji trwa wiecznie odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.plus.pl Jak w burdelu nie idzie to się wymienia ku....y, a nie firanki odpowiedz

abcd - 5 godzin temu, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: hihi:) odpowiedz

Bellial - 7 godzin temu, *.co.uk Coś czuję, że za kilka tygodni Śląsk zwolni Magierę i Jacek trafi do L , chociaż gdybym miał wybierać to obecny trener Cracovii wraz z napastnikiem w przerwie zimowej będzie dobrym rozwiązaniem odpowiedz

Franek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Bellial : Magiera ie nadaje się na trenera. Ciepłe kluchy. Miał Esposito w ubiegłym roku stąd wynik Śląska odpowiedz

Arecki - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Tu na już potrzeba UZDROWICIELA LUB ZNACHORA! odpowiedz

Pinokio - 8 godzin temu, *.centertel.pl Feio go ziepie i ponizy to tez odejdzie. Mamy gamonia trenera odpowiedz

Franek - 10 godzin temu, *.chello.pl Najpierw nowy trener, dyrektor sportowy, właściciel a przede wszystkim nowy człowiek od przygotowania fizycznego. odpowiedz

xxc - 10 godzin temu, *.vectranet.pl skoro zaden kopacz nie potrafi prosto piłki kopnac to może faktycznie ortopeda cos zdziała na platfusów ;) odpowiedz

To ja - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Powodzenia. A kiedy nowy trener? odpowiedz

Mario - 11 godzin temu, *.timplus.net Ciekawe, kiedy będzie chciał go pobić Don „The Dron” Feio ? odpowiedz

Jano - 11 godzin temu, *.centertel.pl Tutaj trzeba szamana a nie doktora???????? odpowiedz

piotrek9mln - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję że to dobry psychiatra odpowiedz

Obcy - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Tu trzeba psychiatry, aby ogarnąć ten bałagan w głowach piłkarzy i trenera. odpowiedz

Szantosz - 6 godzin temu, *.plus.pl @Obcy: podpisuję się oburącz pod tym. Pełna zgoda. odpowiedz

Heniek - 11 godzin temu, *.145.32 Wymiana lekarza , bo poprzednik dostał z liścia. odpowiedz

ops2 - 11 godzin temu, *.plus.pl może jakiś specjalista dla naszego "narcyza" GF ? odpowiedz

