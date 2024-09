Nowy lekarz w pierwszej drużynie

Komentarze (9)

Franek - 2 godziny temu, *.chello.pl Najpierw nowy trener, dyrektor sportowy, właściciel a przede wszystkim nowy człowiek od przygotowania fizycznego. odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl skoro zaden kopacz nie potrafi prosto piłki kopnac to może faktycznie ortopeda cos zdziała na platfusów ;) odpowiedz

To ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia. A kiedy nowy trener? odpowiedz

Mario - 3 godziny temu, *.timplus.net Ciekawe, kiedy będzie chciał go pobić Don „The Dron” Feio ? odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tutaj trzeba szamana a nie doktora???????? odpowiedz

piotrek9mln - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję że to dobry psychiatra odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tu trzeba psychiatry, aby ogarnąć ten bałagan w głowach piłkarzy i trenera. odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.145.32 Wymiana lekarza , bo poprzednik dostał z liścia. odpowiedz

ops2 - 4 godziny temu, *.plus.pl może jakiś specjalista dla naszego "narcyza" GF ? odpowiedz

