Medale legionistów na ME w strzelaniu długodystansowym

Zawodnicy strzeleckiej Legii zdobyli kilkanaście medali na Mistrzostwach Europy w strzelaniu długodystansowym. Aż cztery złote medale w różnych konkurencjach wywalczył Błażej Domański , który dołożył dwa srebrne medale i dwa brązowe. Złoto wywalczyła również Agnieszka Mituniewicz , a medale ME zdobyli także Stanisław Karpiński , Andrzej Srokosz , Mirosław Małek i Ryszard Srokosz . Wyniki legionistów w Long Range European Championships: 1. miejsce - Błażej Domański (300m Semi Auto Open 1. miejsce - Agnieszka Mituniewicz (300m Sniper Open) 1. miejsce - Błażej Domański (800m Semi Auto) 1. miejsce - Błażej Domański (trójbój Semi Auto) 2. miejsce - Błażej Domański (300m Semi Auto) 2. miejsce - Agnieszka Mituniewicz (300m Open) 2. miejsce - Stanisław Karpiński (800m Magnum) 2. miejsce - Błażej Domański (trójbój Semi Auto Open) 2. miejsce - Stanisław Karpiński (trójbój Magnum) 2. miejsce - Andrzej Srokosz (1100m Open) 2. miejsce - Mirosław Małek (600m Semi Auto) 3. miejsce - Błażej Domański (800m Semi Auto Open) 3. miejsce - Mirosław Małek (trójbój Semi Auto) 3. miejsce - Agnieszka Mituniewicz (trójbój Sniper Open) 3. miejsce - Ryszard Srokosz (trójbój Ultra Magnum) 3. miejsce - Błażej Domański (1100m Semi Auto Open)

