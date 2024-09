Co się stało Pekhartowi?

Sobota, 21 września 2024 r. 22:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kilkanaście minut przed meczu Pogoni z Legią na murawie doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas rozgrzewki zawodników Legii Tomas Pekhart został niefortunnie bardzo mocno trafiony piłką w głowę!









Uderzenie było na tyle mocne, że zawodnik poczuł się źle i musiał pojechać do szpitala na badania. Tym samym zabrakło go na ławce rezerwowych, choć w protokole meczowym pozostał, bo nie można było już dokonać zmiany.



W sobotę Czech wrócił z zespołem do Warszawy, w kolejnych dniach jego stan będzie jeszcze monitorowany w klubie.