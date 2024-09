Legia z awansem do CLJ U-17

Juniorzy Profbud Legii Warszawa, prowadzeni przez Michała Spychałę, zapewnili sobie awans do Centralnej Ligi Juniorów U-17 w sezonie 2024/25. Legioniści wygrali 3-dniowy turniej kwalifikacyjny, który odbył się w Koszalinie, pokonując kolejno Twarde Pierniki Toruń 84:32, MKKS Basket Koszalin 74:56 i TKM Włocławek 83:63. Najlepszym strzelcem Legii (oraz MVP drużyny) był Patryk Redłowski. MVP całego turnieju wybrany został Wojciech Krzyszczak. Legioniści w minionym sezonie zdobyli brązowy medal premierowych rozgrywek CLJ. W sezonie 2024/25 w CLJ wystąpi 12 zespołów, a rywalizacja odbędzie się w formie trzech turniejów, które odbędą się w dniach 25-27.10.24, 13-15.12.24 i 14-16.02.25. 20.09.2024, Koszalin: Profbud Legia Warszawa 84:32 (22:6, 25:5, 22:11, 15:10) Twarde Pierniki Toruń Profbud Legia: Mateusz Zogata 17, Patryk Redłowski 16, Maciej Mikołajczyk 11, Tytus Antoniuk 10, Wojciech Krzyszczak 8, Kacper Tatarowicz 8, Jakub Kowalski 7, Wiktor Kucharczyk 5, Jerzy Łupkowski 2, Ignacy Jasiorowski -. 21.09.2024, Koszalin: MKK Basket Koszalin 56:74 (13:16, 16:22, 8:12, 19:23) Profbud Legia Warszawa Profbud Legia: Patryk Redłowski 20, Wojciech Krzyszczak 17, Mateusz Zogata 10, Wiktor Kucharczyk 8, Jakub Kowalski 8, Kacper Tatarowicz 7, Tytus Antoniuk 4, Jerzy Łupkowski 0, Maciej Mikołajczyk -, Ignacy Jasiorowski -. 22.09.2024, Koszalin: Profbud Legia Warszawa 83:63 (23:12, 17:17, 27:20, 16:14) TKM Włocławek Profbud Legia: Patryk Redłowski 16, Jakub Kowalski 12, Tytus Antoniuk 12, Wojciech Krzyszczak 11, Mateusz Zogata 11, Wiktor Kucharczyk 10, Kacper Tatarowicz 10, Jerzy Łupkowski 1, Maciej Mikołajczyk 0, Ignacy Jasiorowski -.

