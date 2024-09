Na stadionach: Górnośląska Elegancja

Wtorek, 24 września 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tym razem ligowa kolejka ekstraklasy rozegrana została od piątku do niedzieli, a od wtorku odbywać się będą spotkania Pucharu Polski na szczeblu centralnym (jeszcze bez tegorocznych europucharowiczów). Ciekawie na trybunach było na meczu Pogoni z Legią, podczas którego niegdyś zaprzyjaźnione ekipy, które później przez kilkanaście lat utrzymywały neutralne stosunki, ubliżały sobie - to było pokłosiem przyjaznych relacji Portowców z Widzewem.



Pogoń zaprezentowała oprawę nawiązującą do zakończenia zgody z Legią. Legioniści odpalili pirotechnikę w asyście flag na kijach. Najwięcej atrakcji ultras było na zgodowym meczu Górnika z GieKSą, na którym świętowano 15-lecie tejże zgody. Katowiczanie zajęli jedną z trybun za bramką.



Oprawę na wyjazdowym meczu z Jagiellonią zaprezentowali lechiści, których teraz czeka wyjazd do Grodziska Mazowieckiego. W niższych ligach oprawy przygotowali m.in. fani Hutnika Kraków, Podbeskidzia i KSZO.









Ekstraklasa:



Górnik Zabrze - GKS Katowice ()

Na meczu przyjaźni w Zabrzu ponad 22 tys. kibiców, w tym liczna grupa GieKSiarzy. Nie zabrakło opraw z obu stron. Zabrzanie zaprezentowali malowane sektorówki przedstawiające kibiców obu klubów, szarfy w barwach + flagi na kijach, a także transparent "Górnośląska Elegancja" i race. Przy tej prezentacji miał miejsce także wystrzałowy pokaz pirotechniczny. GieKSa z kolei zaprezentowała transparent "Od piętnastu lat Gieksa z Górnikiem, my trzymamy się, każdy o tym wie!" + sektorówki i konkretne racowisko. Później miał miejsce jeszcze jeden pokaz pirotechniczny.



Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (1122)

Fani Legii do Szczecina udali się w komplecie (1122) pociągiem specjalnym. Dobrze oflagowali sektor gości, a na początku meczu odpalili strobo i race w asyście flag na kijach. Legioniści bluzgali kolejno na Widzew, Ruch i Wisłę, a po bluzgach ze strony szczecińskiego młyna, zaintonowali pieśń "Pogoń to faja, Widzewowi liże jaja". Portowcy w I połowie zaprezentowali oprawę odnoszącą się do zerwania zgody warszawsko-szczecińskiej sprzed 11 lat. Na choreografię składały się: transparent "11 lat już mija, odkąd wiatr nam w żagle sprzyja", wycinana sektorówka przedstawiająca statek z banderą z herbem Pogoni, a całość uzupełniło odpalone piro (najpierw strobo, potem race) pośród flag na kijach.



Lech Poznań - Śląsk Wrocław (678)

Wrocławianie do Poznania przyjechali w ok. 700 osób. Wywiesili flagi FC z miejscowości najbardziej dotkniętych przez powódź. Na trybunach w Poznaniu ponad 34 tys. kibiców.



Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (500)

Lechiści do Białegostoku przyjechali pociągiem w ok. 500 osób, w tym delegacja Stomilu. W trakcie meczu zaprezentowali oprawę z transparentami "Nawet na ligi dnie...", "Nigdy nie poddaj się", a całość uzupełniła pirotechnika pośród flag na kijach. Liczny młyn "Jagi", a na trybunach 15 tys. fanów.



Stal Mielec - Motor Lublin (425)

Motorowcy przyjechali do Mielca w komplecie (425 os.). Stal ze skromnym młynem.



Widzew Łódź - Piast Gliwice (170)

Piast do Łodzi przyjechał w 170 osób, w tym GKS Jastrzębie (8). Przyjezdni z jedną flagą.



Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (100)

Raków wywiesił w młynie transparent odnoszący się do niedawnych kar za hasła na domowym spotkaniu (ukarani dwoma meczami zakazu wyjazdowego) - "Wolność słowa dla ultrasów!". Zagłębie przyjechało w skromnej liczbie, wspierane przez Odrę Opole (60) z równie skromnym oflagowaniem (dwie niewielkie flagi + kilka transparentów).



Puszcza Niepołomice - Cracovia ()

Oficjalnie gospodarzem spotkania była Puszcza, ale mecz rozegrany został na stadionie "Pasów", więc oczywiście nie podajemy liczby wyjazdowej Cracovii. Ci utworzyli liczny młyn.



Radomiak Radom - Korona Kielce (-)

Derbowe spotkanie bez kibiców gości. 8,5 tys. fanów na trybunach. Gospodarze odpalili na środku krzyż z rac.



Puchar Polski:



Olimpia III Elbląg - Stomil Olsztyn (84)



Niższe ligi:



Wisła Płock - Stal Rzeszów (125)



Oprawa tygodnia: Choreo Górnika Zabrze na meczu z GKS-em Katowice

Wyjazd tygodnia: 1122 fanów Legii Warszawa w Szczecinie



