Pod lupą LL! - Kacper Chodyna

Niedziela, 22 września 2024 r. 22:12 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po serii słabszych występów Pawła Wszołka, trener Gonçalo Feio zdecydował się dać szansę Kacprowi Chodynie, który wystąpił od pierwszych minut w meczu z Pogonią Szczecin. Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się jego grze.