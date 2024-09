Wypożyczeni: Bramka Strzałka

Poniedziałek, 23 września 2024 r. 08:01 Fumen, źródło: Legionisci.com

To był udany weekend dla dwóch wypożyczonych legionistów. Maciej Kikolski zachował czyste konto w wygranym 4-0 meczu z Koroną Kielce. Również całe spotkanie rozegrał Igor Strzałek. Zawodnicy Termaliki trafił do siatki w potyczce z ŁKS-em Łódź. I choć ekipa z Niecieczy prowadziła 2-0, to ostatecznie podzieliła się punktami z rywalem.









Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 4-0 meczu z Koroną Kielce



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - mecz z Odrą Opole został przełożony

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z GKS Tychy

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z ŁKS Łódź. Strzelec bramki na 2-0 w 16. minucie spotkania.



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał wygranym 4-1 meczu z Flotą Świnoujście

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - od 87. minuty w przegranym 1-2 meczu z Siarką Tarnobrzeg