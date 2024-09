Amp futbol

Amp futbol: Remisy Legii ze Stalą i Pokrową

Sobota, 28 września 2024 r. 11:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym dniu V turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa zmierzyła się ze Stalą Rzeszów. Legioniści zremisowali 1-1, a jedyną bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Dominik Abramczyk. W drugim sobotnim spotkaniu Legia podzieliła się punktami z Pokrową Lwów.









Legia Warszawa 1-1 (0-1) Stal Rzeszów

0-1 - 15' Ricardo Jas

1-1 - 40+1' Dominik Abramczyk



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 2. Karol Zdzieborski, 5. Dominik Abramczyk, 8. Adrian Stanecki, 15. Ettaleb Ihab, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk



Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Raymond Westbrook, 7. Askaniusz Kolb, 8. Ricardo Jas, 9. Marcel Zając, 11. Wesley van Ingen



żółte kartki: Ihab - van Ingen



Do Bielska-Białej stołeczny zespół przyjechał w osłabieniu, bez trzech reprezentantów Anglii. W 4. minucie legioniści wykonywali rzut wolny - dobrym strzałem popisał się Adrian Bąk, jednak bramkarz zdołał wybić piłkę na rzut rożny. W kolejnych minutach swoje szanse mieli zawodnicy Stali. W 15. minucie padła bramka dla zespołu z Rzeszowa. Po wrzucie z autu piłka spadła na głowę Ricardo Jasa, który skierował ją do siatki. Tuż przed przerwą jeszcze szansę miał Maks Moroz, ale Mateusz Florek obronił.



W drugiej połowie przeważali rywale. Legioniści natomiast grali bardzo nerwowo i popełniali sporo błędów. Tuż przed końcem regulaminowego czasu legioniści wykonywali rzut wolny, jednak uderzenie Bąka zostało zablokowane. W 41. minucie stan meczu wyrównał Dominik Abramczyk, który obrócił się i uderzył z bliskiej odległości. W ostatniej akcji obok bramki uderzał Ettaleb.



Legia Warszawa 2-2 (1-0) Pokrowa Lwów

1-0 - 3' Dominik Abramczyk

1-1 - 20' Mykoła Hatała

1-2 - 29' Ihab Ettaleb (sam.)

2-2 - 32' Adrian Bąk



Pokrowa: 49. Jurij Diaczuk, 3. Anatolij Miedwiediuk, 4. Wałentyn Osowskij, 5. Jurij Suszcz, 14. Dmytro Szczehelskij, 24. Ołeksandr Czynczlej, 81. Mykoł Ołeksijenko



Legia: 30. Daniel Paszkot, 5. Dominik Abramczyk, 6. Piotr Wykrota, 8. Adrian Stanecki, 15. Ihab Ettaleb, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk



W 3. minucie stojący tyłem do bramki Dominik Abramczyk głową skierował piłkę do siatki. Ukraińcy wyrównali tuż przed przerwą, a kolejną bramkę zdobyli w 29. minucie po samobójczym trafieniu. W 32. minucie Adrian Bąk wyrównał na 2-2 pięknym strzałem z dalszej odległości.