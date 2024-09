amp futbol: Remis Legii ze Stalą Rzeszów

Do Bielska-Białej stołeczny zespół przyjechał w osłabieniu, bez trzech reprezentantów Anglii. W 4. minucie legioniści wykonywali rzut wolny - dobrym strzałem popisał się Adrian Bąk, jednak bramkarz zdołał wybić piłkę na rzut rożny. W kolejnych minutach swoje szanse mieli zawodnicy Stali. W 15. minucie padła bramka dla zespołu z Rzeszowa. Po wrzucie z autu piłka spadła na głowę Ricardo Jasa, który skierował ją do siatki. Tuż przed przerwą jeszcze szansę miał Maks Moroz, ale Mateusz Florek obronił. W drugiej połowie przeważali rywale. Legioniści natomiast grali bardzo nerwowo i popełniali sporo błędów. Tuż przed końcem regulaminowego czasu legioniści wykonywali rzut wolny, jednak uderzenie Bąka zostało zablokowane. W 41. minucie stan meczu wyrównał Dominik Abramczyk, który obrócił się i uderzył z bliskiej odległości. W ostatniej akcji obok bramki uderzał Ettaleb. Legia Warszawa 1-1 (0-1) Stal Rzeszów 0-1 - 15' Ricardo Jas 1-1 - 40+1' Dominik Abramczyk Legia: 12. Bartłomiej Kata, 2. Karol Zdzieborski, 5. Dominik Abramczyk, 8. Adrian Stanecki, 15. Ettaleb Ihab, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Raymond Westbrook, 7. Askaniusz Kolb, 8. Ricardo Jas, 9. Marcel Zając, 11. Wesley van Ingen żółte kartki: Ihab - van Ingen Harmonogram turnieju: Sobota, 28.09. godz. 9:30 Śląsk Wrocław - Warta Poznań godz. 10:45 Legia Warszawa - Stal Rzeszów godz. 12:10 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań godz. 13:20 Stal Rzeszów - Pokrowa Lwów godz. 14:30 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków godz. 15:40 Pokrowa Lwów - Radomiak Radom godz. 17:00 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków Niedziela, 29.09. godz. 8:45 Wisła Kraków - Warta Poznań godz. 10:00 Legia Warszawa - Radomiak Radom godz. 11:15 Kuloodporni Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław godz. 12:30 Legia Warszawa - Pokrowa Lwów godz. 13:45 Stal Rzeszów - Radomiak Radom

bie(L)sko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wyrównany mecz. Ale szanse na trzy punkty były. Pozdrawiam odpowiedz

