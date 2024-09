Amp futbol

Amp futbol: Wysoka porażka Legii ze Stalą Rzeszów

Niedziela, 29 września 2024 r. 14:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa rozegrała jedno spotkanie w ramach V turnieju amp futbol ekstraklasy. Jej przeciwnikiem była ponownie Stal Rzeszów, ze względu na to, że na turnieju nie stawił się Radomiak Radom. Legioniści przegrali aż 0-3.









W 13. minucie spotkania Wesley van Ingen świetnie wyłożył piłkę do Marcela Zająca, a ten z bliskiej odległości pokonał bramkarza Legii Warszawa, Bartłomieja Katę. W 29. minucie legioniści zdobyli bramkę z rzutu wolnego, jednak sędzia cofnął akcję i nakazał granie na gwizdek. W odpowiedzi to zawodnicy Stali zdobyli drugą bramkę. W 37. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się van Ingen. Tym samym Stal po raz pierwszy w historii Stal wygrała z Legią.



Do zakończenia sezonu pozostały już tylko 2 turnieje - w Poznaniu i Warszawie.



Legia Warszawa 0-3 (0-1) Stal Rzeszów

0-1 - 13' Marcel Zając

0-2 - 32' Wesley van Ingen

0-3 - 36' Wesley van Ingen



Legia: 12. Bartłomiej Kata, 6. Piotr Wykrota, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk



Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 5. Raymond Westbrook, 7. Askaniusz Kolb, 8. Ricardo Jas, 9. Marcel Zając, 11. Wesley van Ingen



Terminarz:

VI turniej – Poznań (12-13 października)

VII turniej – Warszawa (26-27 października)