9-10.10: Rozkład jazdy

Futsaliści Legii rozegrają w środę o 20:00 ekstraklasowe spotkanie z Piastem Gliwice, które odbędzie się w hali przy ulicy Gładkiej 18. Bilety do kupienia TUTAJ . Drugoligowe rezerwy koszykarskiej Legii zagrają dwa mecze. Pięściarze Legii rozpoczynają rywalizację na Mistrzostwach Europy do lat 22. Marcin Rudawski z żeglarskiej Legii startuje w żeglarskich Mistrzostwach Europy kl. ILCA 6 w Vilamourze.

