Koszykówka

Bilety na mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Poniedziałek, 30 września 2024 r. 15:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 6 października o godzinie 15:30, koszykarze Legii rozegrają pierwsze ligowe spotkanie w sezonie 2024/25 - w hali na Bemowie podejmować będziemy MKS Dąbrowa Górnicza.



Już dziś możecie zapewnić sobie miejsce na trybunach na tym wydarzeniu, kupując bilet w systemie eBilet.pl. Spotkanie rozegrane zostanie w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Posiadacze karnetów, wchodzą na trybuny na ich podstawie. Na tyłach hali znajduje się bezpłatny parking, na który należy kierować się od strony ulicy Pieniążka.







Ceny biletów na mecz z MKS-em:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.