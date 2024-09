LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

La Liga: Real Betis Balompié 1-2 (1-1) RCD Mallorca 1-0 7' Giovani Lo Celso 1-1 8' Dani Rodriguez 1-2 90+3' Valery Fernández Betis: 1. Rui Silva - 2. Hector Bellerin, 3. Diego Llorente, 6. Natan, 12. Ricardo Rodriguez (69' 15. Romain Perraud) - 16. Sergi Altimira (81' 24. Aitor Ruibal), 21. Marc Roca - 9. Chimy Ávila (69' 18. Pablo Fornals), 20. Giovani Lo Celso, 10. Abdessamad Ezzalzouli (81' 7. Juanmi) - 8. Vitor Roque (69' 11. Cédric Bakambu) Allsvenskan: GAIS Göteborg 3-0 (1-0) Djurgardens IF 1-0 19' Axel Henriksson 2-0 54' Gustav Lundgren 3-0 59' Alexander Ahl Holmstrom Djurgardens: 35. Jacob Rinne - 9. Haris Radetinac (46' 29. Santeri Haarala), 3. Marcus Danielson, 4. Jacob Une Larsson, 27. Keita Kosugi (65' 19. Viktor Bergh) - 14. Besard Sabović (65' 7. Magnus Eriksson), 6. Rasumus Schüller (46' 13. Daniel Stensson) - 17. Peter Therkildsen (46' 18. Adam Stahl), 20. Tokmac Nguen, 16. Tobias Fjeld Gulliksen - 11. Deniz Hümmet Super League: FC Sion 0-0 FC Lugano Lugano: 1. Amir Saipi - 46. Mattia Zanotti, 6. Antonios Papado­poulos, 5. Albian Hajdari, 26. Martim Marques - 29. Mohamed Haj Mahmoud (61' 20. Ousmane Doumbia), 8. Anto Grgić, 25. Uran Bislimi - 21. Yanis Cimignani (69' 7. Roman Macek), 10. Mattia Bottani (61' 27. Daniel Dos Santos Correia), 31. Ignacio Aliseda Super liga Srbije: FK TSC Bačka Topola 5-2 (0-0) FK Novi Pazar 1-0 48' Saša Jovanović 2-0 52' Ifet Đakovac 3-0 63' Miloš Pantović 3-1 65' Rodney Antwi 4-1 67' Petar Stanić 5-1 68' Aleksander Cirković 5-2 83' Ejike Opara TSC: 12. Veljko Ilić - 22. Stefan Jovanović, 25. Mateja Đorđević, 5. Dušan Stevanović, 30. Nemanja Petrović - 7. Milan Radin (75' 6. Aleksa Pejić) - 18. Mihajlo Banjac (75' 9. Marko Lazetić) - 35. Ifet Đakovac (84' 24. Đorđe Gordić), 14. Petar Stanić, 10. Aleksander Cirković (84' 11. Ivan Milosavljević) - 8. Saša Jovanović (60' 27. Miloš Pantović) Protathlima Cyta: Anorthosis Famagusta 1-0 (1-0) Omonia Nikozja 1-0 45+9' Rafa Lopes Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou, 5. Senou Coulibaly, 30. Nikolas Panagiotou, 24. Amine Khammas - 80. Novica Eraković (76' 99. Saidou Alioum Moubarak), 20. Mateo Marić - 21. Veljko Simić (76' 31. Ioannis Kousoulos), 76. Charalampos Charal­ampous (67' 9. Andronikos Kakoullis), 7. Willy Semedo (86' 75. Loizos Loizou) - 14. Mariusz Stępiński (czerwona kartka w 31. minucie) Wyszejszaja liha: FK Vitebsk 1-0 (0-0) Dinamo Mińsk 1-0 60' Karen Wardanijan Dinamo: 21. Fedor Lapuszkow - 2. Vadim Pigas, 20. Aleksander Sacziwko (71' 19. Dmitri Podstrelow), 4. Aleksei Gawrilowicz, 66. Rai Lopes - 6. Sergei Politewicz, 8. Aleksandr Selyawa, 24. Daniil Kulikow (79' 7. Maxim Budko), 80. Igor Szkolik (53' 25. Pedro Igor) - 9. Steven Alfred, 10. Władimir Kwaszczinskij (53' 81. Trofim Melniczenko)

W miniony weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa będzie rywalizować w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najbliższy rywal "Wojskowych" - Real Betis Balompié - w meczu drużyn ze środka tabeli przegrał z Mallorcą 1-2 po bramce w ostatnich minutach. Remisem zakończyło się spotkanie szwajcarskiego FC Lugano, w którego spotkaniu nie padła żadna bramka. Passę porażek zakończyła drużyna z Backiej Topoli, która pokonała swojego rywala aż 5-2. Wysokiej porażki doznał natomiast szwedki Djurgardens IF, któremu rywal zainkasował trzy trafienia. Po 0-1 przegrały również Dinamo Mińsk i Omonia Nikozja, a zwycięską bramkę przeciwko Cypryjczykom zdobył były legionista - Rafa Lopes.

