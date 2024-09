Żeglarstwo

Marcin Rudawski nowym zawodnikiem żeglarskiej Legii

Wtorek, 24 września 2024 r. 12:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja żeglarska Legii Warszawa zostałą wzmocniona przez Marcina Rudawskiego, sześciokrotnego mistrza świata i ośmiokrotnego mistrza Europy w klasie Laser Radial. Rudawski po pięcioletniej przerwie wrócił do wyczynowego uprawiania żeglarstwa. Sezon rozpoczął od startu w w Shanghaju, gdzie zajął zaskakujące czwarte miejsce. Po takiej przerwie od sportu, to bezprecedensowy wynik, pokazujący olbrzymi potencjał Marcina.



Potwierdził on swoje umiejętności w tym sezonie wygrywając dwie imprezy z cyklu Pucharu Polski oraz regaty cyklu Pucharu Europy w Austrii. Na początku października, już w barwach Sailing Legia, Marcin będzie reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy w Villamourze.



- Niezmiernie się cieszę, że mogę reprezentować klub, któremu kibicuję od dzieciństwa. To dla mnie wielkie przeżycie. Kiedyś mój ojciec zabierał mnie na mecze Legii, dzisiaj ja chodzę na stadion z moim pięcioletnim synem. A teraz będę sam żeglował z herbem klubu na żaglu - skomentował Marcin Rudawski.