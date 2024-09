U-20: Legioniści powołani do kadry

Wtorek, 24 września 2024 r. 14:15 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Jordan Majchrzak, Maximillian Oyedele, Jan Ziółkowski oraz Maciej Kikolski (wypożyczony do Radomiaka) otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 20. Reprezentacja prowadzona przez Miłosza Stępińskiego zagra dwa spotkania w ramach Elite League. Biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami (11 października, g.17:30, Ahlen) i Turcją (15 października, g.14:00, Łomża).