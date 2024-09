U-16: Czterech legionistów powołanych

Wtorek, 24 września 2024 r. 15:31 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Aleksander Wyganowski, Oskar Krakowiak, Piotr Bartnicki oraz Szymon Piasta otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 16. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z kadrą Niemiec do lat 15. Oba spotkania odbędą się w Berlinie - 11 października o godz. 17:30 i 14 października o godz. 12:30.