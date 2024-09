Rugby kobiet

Aleksandra Lachowska zakończyła karierę

Wtorek, 24 września 2024 r. 16:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jedna z czołowych zawodniczek sekcji rugby Legii Warszawa, Aleksandra Lachowska-Kowalczyk postanowiła zakończyć karierę zawodniczą. W barwach Legii z powodzeniem występowała od ośmiu lat, a z naszym klubem wywalczyła 7 medali mistrzostw Polski (5 srebrnych i dwa brązowe). Lachowska występowała także w reprezentacji Polski, z którą została wicemistrzynią Świata w roku 2021.



- Do kobiecej sekcji damskiej rugby trafiłam przypadkowo, a dokładnie poprzez wydarzenie na Facebooku, które promowało nabór do drużyny. Chęć zmian i brak ruchu zmotywowało mnie do spróbowania swoich sił w nowym sporcie. Ten przypadek przerodził się w prawdziwą pasję, która trwała przez 8 wspaniałych lat! - powiedziała legionistka.



"Olu, dziękujemy za każdy trening, każdy mecz, każdą chwilę spędzoną w naszej drużynie. Twoja energia, determinacja i sportowy duch na zawsze pozostaną częścią historii naszej drużyny. Mamy nadzieję, że na "emeryturze" nie zapomnisz jak się rzuca piłkę owalną i od czasu do czasu wpadniesz do nas na trening. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Pamiętaj, że zawsze będziesz częścią naszej rugbowej rodziny! Mamy nadzieję, że jako nauczycielka WF-u będziesz zarażać swoich uczniów miłością do sportu, tak jak zarażałaś nas swoją pasją do rugby!" - takimi słowami sekcja rugby podziękowała swojej czołowej zawodniczce.