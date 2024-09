Koszykówka

Superpuchar: Zapowiedź półfinału ze Śląskiem

Piątek, 27 września 2024 r.

W sobotę koszykarze Legii rozpoczną sezon 2024/25 od spotkania półfinałowego turnieju o Superpuchar Polski im. Adama Wójcika ze Śląskiem Wrocław, które rozegrane zostanie w Radomiu. Legioniści zagrają o to trofeum po raz pierwszy w blisko stuletniej historii sekcji.









Nasz zespół prawo gry o Superpuchar Polski zdobył wraz z wywalczonym w lutym tego roku Pucharem Polski (drugi w historii koszykarskiej Legii). Śląsk zaś zagra w turnieju jako brązowy medalista za ostatni sezon ligowy. Dotychczas mecze o Superpuchar rozgrywane były pomiędzy zdobywcą Pucharu Polski i mistrzem kraju. Od tego sezonu władze ligi postanowiły zmienić formułę rywalizacji.



Pierwszy mecz o koszykarski Superpuchar kraju rozegrany został w 1999 roku i wówczas triumfował w nim Śląsk Wrocław, który pokonał (59:57) Hoop Pekaes Pruszków. To zresztą jedyny wygrany z trzech rozegranych mecz o Superpuchar w wykonaniu WKS-u. Regularne mecze o Superpuchar rozgrywane są od roku 2010, a od roku 2018 patronem trofeum jest Adam Wójcik. Nasz sobotni przeciwnik po raz ostatni w meczu o Superpuchar zagrał przed dwoma laty, kiedy musiał uznać wyższość Stali Ostrów (81:94). Z kolei w minionym sezonie o trofeum walczyły drużyny, które zmierzą się w tym roku w pierwszej parze półfinałowej, a mianowicie King z Treflem - wówczas szczecinianie po zaciętej rywalizacji zwyciężyli 92:90 i do pierwszego w swojej historii tytułu mistrzowskiego dołożyli kolejne trofeum do gabloty.



Zarówno Legia, jak i Śląsk przed sezonem 2024/25 znacznie zmieniły kadry meczowe. W naszym klubie oprócz doszło także do zmiany na ławce trenerskiej i kończącego ostatni sezon i zdobywającego Puchar Polski w Sosnowcu Marka Popiołka zastąpił chorwacki szkoleniowiec, Ivica Skelin. We wrocławskiej drużynie stanowisko "obronił" Miodrag Rajković, który zakontraktowany został w drugiej części rozgrywek i osiągnął satysfakcjonujący działaczy wynik - najpierw zdołał awansować ze Śląskiem do fazy play-off, co wydawało się zadaniem niezwykle trudnym, następnie zaś sięgnął z klubem po brązowy medal. Nie jest żadną tajemnicą, że w połowie lutego z Rajkoviciem nt prowadzenia drużyny zaawansowane rozmowy prowadziła Legia, ale zdobyty pod wodzą Marka Popiołka krajowy Puchar sprawił, że postanowiono postawić właśnie na dotychczasowego asystenta Wojciecha Kamińskiego.



W Legii skład na nowy sezon budował wspomniany Skelin wraz z dyrektorem sportowym, Aaronem Celem. Z dotychczasowych graczy pozostawiono jedynie Michała Kolendę, któremu powierzono kapitańską opaskę, oraz Marcin Wieluński. Pozostałe twarze w drużynie są nowe, choć wiele z nich warszawscy kibice doskonale znają, bowiem spora część graczy występowała w przeszłości w barwach innych polskich klubów. Po przedsezonowych sparingach widać, że sporą rolę powinien odgrywać utalentowany rozgrywający reprezentacji Polski, Andrzej Pluta.



Legioniści rozegrali 6 meczów kontrolnych w trakcie przygotowań do sezonu. Jeden z zaplanowanych sparingów nie wypalił, bowiem czeski zespół z Opawy, wobec powodzi, musiał przedwcześnie wracać do swojego kraju. "Zieloni Kanonierzy" udali się m.in. na dwie gry kontrolne do Francji, gdzie wzięli udział w silnie obsadzonym turnieju - Legia pokonała tam SIG Strasbourg, ale dzień później zdecydowanie zabrakło sił i ławki (wobec ograniczonej rotacji) w rywalizacji z DJA Dijon. W ostatni weekend legioniści zagrali dwa spotkania w Toruniu - pierwszego dnia przegrali wysoko ze Spójnią, dzień później pokonali ekipę z Torunia. W obu meczach, a właściwie w zdecydowanej większości rozegranych sparingów nasz zespół nie zagrał w optymalnym składzie. Na szczęście na weekendowy turniej w Radomiu Legia powinna być w pełnym zestawieniu - zarówno z Jawunem Evansem, jak i Mate Vuciciem, który przez drobny uraz, którego nabawił się we Francji, stracił kilka dni przygotowań i był oszczędzany w grach kontrolnych.



W drużynie Śląska po ostatnim sezonie również zaszło sporo zmian - z klubu odszedł m.in. Łukasz Kolenda, zakontraktowano z kolei bardziej doświadczonego Marcela Ponitkę, który ostatni sezon rozegrał w Legii. Do strefy podkoszowej zatrudniono Adriana Boguckiego, z którym rozmawiała również Legia. Na pozycjach 4-5 występować może Bośniak, znany z występów w Stargardzie, Ajdin Penava. Nowym rozgrywającym Śląska został 29-letni Isaiah Whitehead, który w przeszłości występował w NBA. Prosto po NCAA zakontraktowano innego obwodowego - 23-letniego Kenana Blacksheara. Graczem z doświadczeniem w Europie jest natomiast Reggie Lynch - podkoszowy, który po grze w NCAA trafił do Estonii, a potem występował również we Włoszech, Grecji, Rosji, Niemczech i na Litwie. Ostatni sezon Lynch spędził w Izraelu, w barwach Bnei Herzeliya, gdzie notował 8 pkt. oraz 5.4 zbiórki. Jego najmocniejszą stroną są jednak bloki. W klubie z Wrocławia pozostali m.in. Angel Nunez, Daniel Gołębiowski oraz Aleksander Wiśniewski i każdy z nich zapewne pełnić będzie sporą rolę w nadchodzącym sezonie.



Wrocławski zespół w trakcie przygotowań grał więcej sparingów niż legioniści - 9, w tym dwa podczas turnieju w Rumunii, gdzie z bardzo dobrej strony pokazali się w rywalizacji z CSM Oradea. Śląsk podczas przygotowań pokonał m.in. Start Lublin, zwyciężył ze Stalą Ostrów, zremisował z Kingiem, a na koniec doznał minimalnych porażek z Czarnymi (-2) i Anwilem (-5).



Spotkanie Legii ze Śląskiem rozegrane zostanie w radomskiej hali przy ulicy Struga 63 (nieopodal nowego, piłkarskiego stadionu Radomiaka), która oddana została do użytku w grudniu 2021 roku. Legioniści nie mieli jeszcze okazji w niej zagrać, jako że otwarcie nastąpiło już po spadku z koszykarskiej ekstraklasy klubu z Radomia. Hala jest bardzo nowoczesna, ze świetną widocznością z każdego miejsca. Może pomieścić 5 tysięcy kibiców. Oficjalnie Legia będzie gospodarzem sobotniego spotkania z ekipą z Wrocławia, co oznacza, że to nasi gracze wystąpią w sobotni wieczór na biało, zaś WKS wybiegnie na parkiet w zielonych trykotach.



Ostatnie spotkanie Legii ze Śląskiem miało miejsce na początku kwietnia we wrocławskiej hali 100-lecia i wtedy rozpędzeni legioniści wygrali bardzo okazale. Forma, jaką Legia prezentowała w tamtym momencie - właściwie do samego końca sezonu zasadniczego, zwiastowała spore nadzieje na walkę o medale. Jak się później okazało, nasz zespół nie zdołał pokonać w I rundzie play-off Kinga, który ostatecznie zakończył miniony sezon z medalem srebrnym. Legia ze Śląskiem trzykrotnie w ostatnich latach mierzyła się w fazie play-off, i jak dotychczas, za każdym razem górą byli wrocławianie. Najpierw w sezonie 2020/21 - na neutralnym parkiecie w Ostrowie Wielkopolskim w tzw. "bańce" przegraliśmy 1:2 rywalizację o brąz, w niesamowicie dramatycznych okolicznościach - po decydującym rzucie Śląska tuż przed końcem dogrywki. Rok później nasze kluby zagrały ze sobą w wielkim finale i wtedy Śląsk zwyciężył 4:1. Z kolei w sezonie 2022/23 Legia grała z ekipą z Wrocławia w półfinale play-off i niestety także tym razem górą był zespół z Dolnego Śląska (3:1). Mocno wierzymy, że w sobotę mecz ze Śląskiem o stawkę, jaką jest finał Superpucharu, zakończy się po naszej myśli.



Bilety na sobotnie mecze kupować można za 15 i 20 zł (ulgowe) oraz 20 i 30 zł (normalne). Do wymienionych cen należy doliczyć opłatę manipulacyjną pośrednika. Tańsze wejściówki przeznaczone są na sektory za koszami, droższe - na trybuny proste. Zakup biletów możliwy jest TUTAJ. Na ulgi mogą liczyć studenci, uczniowie, emeryci i renciści.



Podczas turnieju PLK oraz PZKosz zorganizują zbiórkę dla powodzian. Ta odbędzie się przed halą Radomskiego Centrum Sportu (ul. Struga 63) przy wejściu głównym w sobotę 28 września od godz. 14:30 do 19:00 oraz w niedzielę 29 września od 16:30 do 18:00. Potrzebne są: woda pitna, żywność z długim terminem ważności (zwłaszcza konserwy), artykuły higieniczne, środki czystości, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, mopy, szczotki, wiadra.



Zwycięzcy sobotnich meczów zagrają w niedzielę o 17:30 w finale - Legia lub Śląsk zmierzy się z Treflem Sopot lub Kingiem Szczecin. Zarówno mecz finałowy, jak i oba półfinały będą pokazywane w Polsacie Sport, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go.



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Dawid Niedziałkowski (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Dominik Grudziński/Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki sparingów: ŁKS Łódź (d, 84:68), SIG Strasbourg (w, 66:72), DJA Dijon Basket (w, 90:64), BK Opava (d, 80:85), Spójnia Stargard (w, 103:76), Arriva Polski Cukier Toruń (w, 83:89).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.04.2024 Śląsk Wrocław 69:97 Legia Warszawa

10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (półfinał play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (półfinał play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (półfinał play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (półfinał play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (finał play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (finał play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (finał play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (finał play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (finał play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Skład: Marcel Ponitka, Kenan Blackshear, Jeremy Senglin (rozgrywający), Isaiah Whitehead, Aleksander Wiśniewski, Daniel Gołębiowski, Oskar Hlebowicki (rzucający), Angel Nunez, Ajdin Penava, Szymon Nowicki, Mikołaj Adamczak, Błażej Kulikowski, Soprano Szelążek (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Reggie Lynch, Tobiasz Dydak (środkowi)

trener: Miodrag Rajković, as. Wojciech Walich, Danilo Borović



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Isaiah Whitehead, Daniel Gołębiowski, Ajdin Penava, Adrian Bogucki/Reggie Lynch.



Wyniki sparingów: AZ Politechnika Opolska (d, 75:56), Stal Ostrów (w, 74:82), Górnik Wałbrzych (w, 71:81), CSM Oradea (w, 84:80), KK Igokea (w, 76:74), Start Lublin (d, 66:63), King Szczecin (w, 71:71), Czarni Słupsk (w, 85:83), Anwil Włocławek (w, 78:73).



Termin meczu: sobota, 28 września 2024 roku, g. 18:30

Adres hali: Radom, ul. Struga 63 (Radomskie Centrum Sportu)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Cena biletów: 10 i 15 zł (ulgowe) oraz 20 i 30 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport, Super Polsat, Polsat Box Go