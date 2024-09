Legioniści zebrali 476 pluszaków dla dzieci

"Pozostałe, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, przekażemy w Waszym imieniu małym pacjentom. Od małego na całego! Pierwsze maskotki zostaną rozdane już w środę. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać/przesłać nam pluszaki. Dziękujemy również grupom, które przyłączyły się do zbiórki: Włochowscy Legioniści, kibice FCDH i FC Legia Den Haag, FC Lubuskie, Legijny Ursynów, Świnoujscy Legioniści, Fanaticoss'03, Legijne Bródno , Ochota 100% Legia, Krewcy Legioniści, Zielonkowscy Legioniści, Legijny Targówek, Legijny Ciechanów, Legijny Gocław, Wyszkowscy Fanatycy, Legijne Marki, TZM'98, Wolscy Fanatycy oraz kolegom i koleżankom z POK-u i szkołom, w których nasze koleżanki po szalu zebrały pluszaki. Czy będzie powtórka? Będzie! Pod koniec października podamy więcej szczegółów, ale już teraz informujemy, że zbiórka będzie w listopadzie. Tak, aby można było w okresie około świątecznym wywołać na twarzach dzieci przebywających w szpitalach uśmiech" - informują legioniści z grupy Dobrzy Ludzie.

Rodzić - 2 godziny temu, *.99.225 Może zacząć by zbierać jakieś planszówka, książeczki czy klocki? Ileż można się bawić pluszakiem odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tym razem zróbmy akcję, żeby pluszaki wrzucać na boisko. Mega to wygląda w TV! odpowiedz

