Kontuzja Urbańskiego na ME U-16

Czwartek, 26 września 2024 r. 07:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We włoskiej Parmie rozgrywane są tenisowe Mistrzostwa Europy do lat 16, w których wystartował zawodnik Legii, Jan Urbański. Niestety legionista zawody zakończył przedwcześnie, doznając kontuzji uda w środowym meczu III rundy z Austriakiem, Gabrielem Niedermayrem. Z tego też powodu, Urbański wraz z Janem Sadzikiem musieli oddać walkowerem spotkanie z Niemcami o awans do ćwierćfinału gry podwójnej.







Wyniki legionisty na ME:

II runda: Jan Urbański - Olaf Zieliński (Holandia) 6-1, 6-2

III runda: Jan Urbański - Gabriel Niedermayr (Austria) 2-6, 1-4 (krecz)



II runda: Jan Urbański/Jan Sadzik - Macej Dominik/Leon Sloboda (Słowacja) 6-3, 3-6, 10-2

III runda: Urbański/Sadzik - Oliver Majdandzic/Chrisopher Thies (Niemcy)