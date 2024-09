Wyniki legionistów w turnieju im. Stamma

W Kielcach odbył się międzynarodowy turniej bokserki imienia Feliksa Stamma, w którym wzięło udział trzech pięściarzy Legii. Jakub Straszewski po dwóch wygranych pojedynkach w kat. -86kg, trzecią walkę oddał walkowerem, mając zapewniony triumf w całym turnieju w swojej kategorii wagowej, a w niedalekiej perspektywie wyjazd na bardziej prestiżowe zawody - Mistrzostwa Europy do lat 22. Wysoką formę potwierdził Bartłomiej Rośkowicz - złoty medalista MMP w kat. -63,5kg wygrał dwie walki i został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Paweł Sulęcki w finale kat. -67kg mierzył się z Armeńcem, Mkrchyanem. Przez trzy rundy walka byłą wyrównana, ale wszyscy sędziowie jako zwycięzcę wskazali Armeńca. Wyniki legionistów: kat. -63,5kg: Bartłomiej Rośkowicz - Maksud Khasmetov (Azerbejdżan) 3:2 Bartłomiej Rośkowicz - Edgaras Skurdelis (Litwa) 5:0 kat. -67kg: Paweł Sulęcki - Artur Mkrtchyan (Armenia) 0:5 kat. -86kg: Jakub Straszewski - Maksymilian Kula 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) Jakub Straszewski - Luke Walsh (Irlandia) DSQ III runda Jakub Straszewski - Arnas Kazakevicius (Litwa) w.o.

